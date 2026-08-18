Las claves del crimen de Isla Cristina: una moto, una AK47 abandonada y el ajuste de cuentas como hipótesis principal

Los detalles Se ha hallado una AK47 totalmente abandonada, que habría sido arrojada por los autores del tiroteo en su huida. Ahora, se les busca en Huelva, Sevilla y Portugal.

Isla Cristina permanece bajo estrictas medidas de seguridad tras un tiroteo que dejó tres muertos, incluida una mujer embarazada. La Policía investiga el caso como un posible ajuste de cuentas entre los clanes Salazar y Moriña, enfrentados desde 2024. 'El Baba', figura central de esta disputa, mató a su cuñado, líder de los Moriña, en 2024. Desde entonces, la violencia ha escalado, con asesinatos de miembros de ambos clanes. El clan Moriña ha huido del barrio por temor a represalias. Los investigadores buscan a los responsables, habiendo encontrado un AK47 y una moto abandonada, y amplían su búsqueda a Huelva, Sevilla y Portugal.

Isla Cristina sigue repleta de fuertes medidas de seguridad tras el tiroteo que acabó con la vida de tres personas, una de ellas embarazada de ocho meses. La Policía sigue investigando sobre el terreno con la hipótesis del ajuste de cuentas como principal teoría, puesto que los clanes de los Salazar y los Moriña llevan enfrentados desde 2024.

'El Baba' puede ser la pieza angular de toda la historia. Fue el autor de un tiroteo que se produjo en septiembre de 2024 en el que mató a su propio cuñado disparándole en el pecho. La víctima era uno de los líderes del clan de los Moriña.

Desde ese momento, ambas familias, que en un origen llegaron a ser una sola, están en guerra. Como respuesta a ese primer crimen, en 2025 mataron al padre de 'El Baba', y este domingo, al resto del clan. Ante el miedo a represalias, el clan de los Moriña ha abandonado el barrio por miedo a posibles represalias.

En paralelo, los agentes buscan pruebas que les permitan dar con los asesinos. Por el momento se ha hallado una AK47 totalmente abandonada, que habría sido arrojada por los autores del tiroteo en su huida. Ahora, se les busca en Huelva, Sevilla y Portugal.

La última pista de la que disponen los investigadores es la moto desde la que dispararon y que apareció tirada a unos metros del lugar del tiroteo.

Mientras tanto, las medidas de seguridad se han redoblado en Isla Cristina para evitar que se produzcan nuevos enfrentamientos y que, a la espera de que los responsables acaben presos, los Salazar y los Moriña sumen más muertes en sus enfrentamiento.

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