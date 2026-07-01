Ignacio Escolar, sobre Vito Quiles: "No espero nada de él, simplemente que nadie más lo llame periodista porque es un agitador"

La policía ha acudido tanto al domicilio como al lugar de trabajo del agitador ultra para detenerlo. Quiles ha publicado un mensaje en 'X' acusando al Gobierno de usar a la justicia para perseguir a sus rivales políticos.

Vito Quiles se encuentra en busca y captura. La policía ha ido hasta su casa y su lugar de trabajo para detener al agitador ultra. Por el momento, no se sabe a qué causa, de todas las que está involucrado, se debe esta actuación.

El agitador ha decidido retuitear el tuit de una persona que expone que le buscan por delitos de odio. "Probablemente, como el 90% de lo que dice, es mentira", indica Iñaki López, "pero claro, lo que no sé si le va a ayudar o no andar vacilando a la policía".

Ignacio Escolar considera que esa no es la mejor estrategia. "No espero nada de él, simplemente que nadie más lo llame periodista porque es un agitador", indica el director de 'eldiario.es', "se dedica a otra cosa muy diferente al oficio de periodista".

Escolar recuerda que Quiles, "protagonizó el cierre de campaña electoral del PP en las autonómicas de Aragón". El periodista cuenta que desde el Partido Popular se explicó que "era una periodista más y que tenemos que ser más plurales". "Pues mira, esto es otra cosa distinta", concluye.

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