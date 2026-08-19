Más de una decena de réplicas sacuden Granada durante la noche tras el terremoto de escala 4,8 de este martes

Los detalles Seis de las réplicas que conforman este enjambre sísmico han sido de magnitud 2 o más, y cinco de ellos han sido sentidos por los vecinos.

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado doce terremotos de distintas intensidades en el área metropolitana de Granada desde la noche del martes, siendo cinco de ellos sentidos por los vecinos. Seis réplicas superaron la magnitud 2 tras un seísmo de 4,8 que sacudió la capital de la Alhambra. Un terremoto de 3,4 con epicentro en Ogíjares se sintió en la Vega de Granada, seguido de otros temblores menores en La Zubia y Las Gabias. Durante la madrugada, cuatro terremotos más ocurrieron en Otura, Alhendín, Ogíjares y Gójar. La Junta de Andalucía mantiene la fase de preemergencia en la provincia.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado hasta doce terremotos de distintas intensidades desde la noche de este martes en el área metropolitana de Granada, cinco de los cuales han sido sentidos por los vecinos.

Seis de las réplicas que conforman este enjambre sísmico han sido de magnitud 2 o más tras el seísmo de escala 4,8 que sacudió todo el entorno de la capital de la Alhambra pasadas las 10:30 horas de este martes.

Tras el terremoto de 3,4 y con epicentro a 0 kilómetros de profundidad en Ogíjares registrado a las 22:35 horas del martes, la vertiente sur de la Vega de Granada sintió dos temblores de 1,7 y 1,8 registrados en La Zubia y Las Gabias a la 1:45 y las 2:34 horas.

Los terremotos registrados en la pasada madrugada en Granada

La madrugada ha transcurrido con otros cuatro terremotos con epicentro en Otura, Alhendín, Ogíjares y Gójar, de entre 1,6 y 2,5, registrados entre las 4:07 y las 5:43 horas, cuando ha tenido lugar el seísmo de mayor intensidad de este arranque del miércoles. Este terremoto ha sido percibido en una veintena de municipios del área metropolitana de Granada.

Mapa de peligro de terremoto en España

Ante el riesgo de que la actividad sísmica continúe en las próximas horas, la Junta de Andalucía mantendrá activa la fase de preemergencia en toda la provincia de Granada que llevaba activa desde el terremoto de intensidad 4,8 registrado a la 1:04 horas de la madrugada del sábado y con epicentro también en Alhendín.

No obstante, el Ayuntamiento de Granada ha abierto todas sus oficinas y edificios públicos con normalidad este miércoles.

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