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El desgaste económico por la guerra de Irán hunde a Trump: solo el 33% de los estadounidenses sigue apoyándole

Los datos Este martes solo seis buques han pasado por Ormuz frente a los 20 millones de barriles que cruzaban antes de la guerra, algo que ya están notando en sus bolsillos los votantes de Trump.

El desgaste económico por la guerra de Irán hunde a Trump: solo el 33% de los estadounidenses sigue apoyándole
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La estrategia expansionista de Donald Trump pasa casi por jugar él solo al Risk. Este miércoles ha decidido rodear la parte del estrecho de Ormuz. Ahora, porque sí y porque él lo dice pertenece a Estados Unidos. Pero esta no es la primera vez y, conociéndole, no será la última.

Cambió el Golfo de México al Golfo de América, se quería agenciar Canadá, se quería agenciar Groenlandia y quería que Venezuela fuera el Estado 51. Una realidad paralela, que choca con la guerra de desgaste que en verdad está sufriendo ahora mismo contra Irán.

Seis meses después del inicio de la guerra, el desgaste económico lastra a ambos países aunque Trump insista en la situación mucho más débil de su adversario. Irán está en serios problemas. Tienen una inflación del 300%. El país es un desastre. "Es un país que está al borde de una crisis económica muy potente", señala el economista Massimo Cermelli.

Es verdad que Estados Unidos partía de una posición muy superior en cifras económicas. La inflación disparadísima de los persas, especialmente en los alimentos por encima del 100% lo constata.

Pero a pesar de su debilidad económica han sabido darle la vuelta gracias a su principal arma: Ormuz. Y es que, tal y como apunta Judich Arnal, investigadora principal para Economía del Real Instituto Elcano, "paradójicamente Irán puede resistir más porque el reloj de EEUU es electoral".

Este martes solo seis buques han pasado por Ormuz, frente a los 20 millones de barriles que cruzaban antes de la guerra. Esto ya lo están notando en sus bolsillos los votantes de Trump. Él mismo lo reconocía, pero según el presidente estadounidense el fin justifica los medios.

Así que aunque Estados Unidos tiene la capacidad de estrangular económicamente a Irán, Irán le ha dado la vuelta con Ormuz y su estrangulamiento cada vez le sale más caro a Trump. En las ultimas encuestas solo el 33% de los EEUU sigue apoyando a su presidente.

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