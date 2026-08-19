El fuego en Pinofranqueado (Cáceres) ya supera las 1.600 hectáreas: el alcalde apunta a un incendio intencionado

Agentes de Emergencias trabajan en el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Pinofranqueado

¿Por qué es importante? El incendio de Pinofranqueado ha obligado a evacuar a unas 700 personas y ha arrasado 1.600 hectáreas en Las Hurdes. El alcalde apunta a un posible origen intencionado y reclama un cambio en la política forestal.

El alcalde de Pinofranqueado, José Luis Azabal, ha señalado que el incendio forestal en la comarca de Las Hurdes podría haber sido intencionado, ya que no hubo tormenta ni rayos en el área. El fuego, iniciado a las 14:30 horas en Pinofranqueado, ha arrasado 1.600 hectáreas y forzado la evacuación de 700 personas de diez alquerías y un centro para personas con discapacidad. Azabal ha pedido un cambio en la política forestal para evitar estas situaciones recurrentes. La Junta de Extremadura ha activado medidas de emergencia, con 150 efectivos y 17 medios aéreos combatiendo el incendio. Las evacuaciones incluyen alquerías como Horcajo y Avellanar, y el centro benéfico El Cottolengo.

El alcalde de Pinofranqueado, José Luis Azabal, apunta a que el incendio forestal que afecta desde este martes a la comarca de Las Hurdes podría haber sido intencionado. "No había tormenta ayer, no ha habido rayos, así que hay que hablar de que ha sido un fuego intencionado", ha asegurado.

El fuego, declarado alrededor de las 14:30 horas en el término municipal de Pinofranqueado, ha calcinado ya unas 1.600 hectáreas y ha obligado a evacuar a unas 700 personas de diez alquerías, además de un centro que atiende a personas con discapacidad severa.

Azabal también ha llamado la atención sobre la hora de inicio del incendio, ya que, según ha señalado, "no es una hora muy habitual para los incendios de Las Hurdes". Las primeras hipótesis de la Junta apuntan a que las llamas pudieron comenzar en la cuneta de la carretera que conecta las alquerías de Robledo y Avellanar, aunque las causas todavía están siendo investigadas.

El alcalde ha lamentado que la comarca vuelva a enfrentarse a un incendio de grandes dimensiones y ha recordado que los vecinos están "acostumbrados" a sufrir incendios todos los años. "Casi ya la mitad del término municipal ha sufrido un incendio", ha señalado.

Ante esta situación, Azabal ha reclamado un cambio en la política forestal de la comarca. "Esperemos que con esto aprendamos algo y cambiemos la política forestal, sobre todo en la comarca de Las Hurdes, porque no puede ser que todos los años tengamos la misma película" con incendios y vecinos evacuados, ha lamentado.

1.600 hectáreas calcinadas y 700 evacuados

La rápida propagación de las llamas ha obligado a la Junta de Extremadura a mantener activadas la Situación Operativa 2 del Plan Infocaex y el Nivel 2 del Plan Infoex, debido a la magnitud del incendio y a la necesidad de contar con medios externos para combatirlo.

Según explicó el director del Plan Infocaex y vicepresidente de la Junta, Abel Bautista, el fuego presentó durante buena parte de la tarde un comportamiento "extremadamente virulento" y llegó a generar su propia meteorología, con corrientes de viento y temperaturas que dificultaron las labores de extinción.

Hasta 150 efectivos y 17 medios aéreos participaron en el dispositivo. El incendio permaneció fuera de capacidad de extinción hasta aproximadamente las 21:00 horas y los trabajos pudieron intensificarse durante la noche, especialmente en la cabeza del fuego, situada en la zona noreste.

Las evacuaciones afectan a las alquerías de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo y Cerezal, pertenecientes a los municipios de Pinofranqueado y Nuñomoral. Parte de los desplazados han sido alojados en la residencia de estudiantes Gregorio Marañón de Caminomorisco.

El incendio ha dejado además importantes daños materiales, especialmente en Avellanar, donde se han perdido tres viviendas habituales, dos corrales y dos casetas de aperos.

La primera reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) se celebró a las 22:45 horas del martes. Las autoridades mantienen el dispositivo de emergencia mientras continúan las labores para contener el avance de las llamas.

Además, tuvo que ser desalojado el centro benéfico El Cottolengo, que atiende a personas con discapacidad severa. Sus usuarios, considerados especialmente vulnerables, han sido trasladados a distintos recursos asistenciales de Plasencia, entre ellos el Centro Sociosanitario y centros dependientes del Obispado.

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