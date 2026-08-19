Se acaba el calor extremo: el jueves bajan las temperaturas y llegarán las tormentas y el granizo

Los detalles El jueves bajan de manera generalizada las temperaturas entre 4 y 12 ºC en casi todo el país, sobre todo se notará en el mediterráneo, excepto en Baleares que suben más.

A partir de este miércoles, las temperaturas comenzarán a descender, aunque en Alicante y Valencia habrá riesgo extremo por calor, pudiendo superar los 40 ºC. En Valencia se esperan 42 ºC, cerca del récord de 44,5 ºC registrado en agosto de 2023. El viento de poniente y la llegada de una dana provocarán un aumento de las temperaturas en Cataluña, Aragón, y otras regiones del este y sur del país. El miércoles será un día extraordinario por el calor extremo. Sin embargo, el jueves las temperaturas bajarán entre 4 y 12 ºC en casi todo el país, con tormentas severas y riesgo de inundaciones.

A partir de este miércoles empiezan a bajar las temperaturas. Si este martes teníamos aviso rojo de riesgo extremo en la provincia de Pontevedra, hoy tendremos que tener especial atención en Alicante y Valencia, donde habrá riesgo extremo por calor.

En el litoral y prelitoral pueden superar los 40 ºC, en Valencia se esperan 42 ºC, el récord de máxima en Valencia para el mes de agosto es de 44,5 ºC (10 agosto 2023).

El viento de poniente por la llegada de esa dana que va a hacer que se disparen los termómetros en Cataluña y en Aragón en Alto Ebro. La zona, sobre todo de la Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, sur de la Comunidad de Madrid, Baleares, la parte oriental de Andalucía y también en Murcia.

Este miércoles será un día extraordinario. En esa zona el calor va a ser insoportable con temperaturas de más de 40 grados.

Pero en toda la mitad oeste ya empiezan a llegar los cambios porque empieza a acercarse la vaguada de aire frío y la dana que sigue en el suroeste del país, en el Golfo de Cádiz.

Adiós al calor

El jueves bajan de manera generalizada las temperaturas entre 4 y 12 ºC en casi todo el país, sobre todo se notará en el mediterráneo, excepto en Baleares que suben más (hará calor y una humedad horrible).

Pero, además, habrá tormentas severas, riesgo de granizo, inundaciones y crecidas repentinas de barrancos y cauces secundarios. En el norte el frente que entra este miércoles dejará lluvia y fresco.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido