El Gobierno y Ceuta trabajan de "manera urgente" para trasladar a 500 niñas migrantes a la Península

Los detalles El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en un plan integral de acogida de niños y niñas migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta para la acogida vinculante y solidaria por parte de todas las CCAA.

El Gobierno y Ceuta trabajan con urgencia para trasladar a la Península a las 500 niñas migrantes que deambulan por las calles de la ciudad autónoma. El Ministerio de Juventud e Infancia ha desarrollado un plan integral de acogida para estos menores no acompañados, que incluye un Real Decreto-ley para la acogida solidaria por parte de todas las comunidades autónomas y otras fórmulas que agilicen el proceso. Se busca que organizaciones de protección a la infancia participen en el cuidado de las niñas más vulnerables sin necesidad de trasladar la tutela a las CCAA. Desde el pasado domingo, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, está en Ceuta trabajando en este plan. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha confirmado que se está abordando esta situación para proteger a los menores. En el barrio de El Príncipe, los vecinos se organizaron para atender a las niñas, quienes finalmente han encontrado refugio en una nave industrial, alejadas de la amenaza de agresiones sexuales.

El Gobierno y Ceuta están trabajando de "manera urgente" para trasladar a la Península a las 500 niñas migrantes que continúan en las calles de la ciudad autónoma tras la entrada masiva de unos 80.000 migrantes desde Marruecos el pasado 30 de julio.

El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja "desde el principio" en un plan integral de acogida de niños y niñas migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta, según han informado fuentes del Ejecutivo a laSexta. Este plan incluye el Real Decreto-ley para la acogida vinculante y solidaria por parte de todas las CCAA o el acogimiento familiar, pero también otras fórmulas que permita agilizar la acogida.

Según indican desde el Gobierno, entre estas fórmulas se incluye una vía para que organizaciones de protección a la infancia desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en Península, sin necesidad de trasladar la tutela a las CCAA.

Ahora, el Ejecutivo está trabajando en esta vía "de manera urgente" para las alrededor de 500 niñas migrantes que están en Ceuta. Desde el pasado domingo, han indicado, se encuentra en Ceuta el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, trabajando en este plan integral de acogida.

Al ser preguntada por esto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha confirmado que esta cuestión "se está abordando en la ciudad autónoma con el ministerio de Infancia". Así lo ha asegurado Saiz este miércoles en una entrevista en RNE donde ha insistido que "no podemos olvidar que estamos hablando de niños y niñas que están solos y cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger al menor".

500 niñas a la intemperie

En el barrio de El Príncipe, los vecinos se organizaron para atender a las niñas que estaban solas en las calles durmiendo sobre alfombras y colchones compradas por los propios vecinos y algunas ONG.

Tras 18 días abandonadas a su suerte, desde este lunes las 500 niñas migrantes que continúan en suelo ceutí han podido dormir al fin bajo un techo y dejar de estar bajo amenaza de ser agredidas sexualmente, lo cual era una de las principales preocupaciones de las autoridades ceutíes después de que se hayan denunciado seis casos en los últimos días.

El edificio, una nave industrial de un polígono de Ceuta, de unos ocho metros de alto, está construido recientemente y rodeado por una verja que impide el acceso a cualquier persona desde el exterior. Fuera de él hay cuatro baños portátiles, mientras en el interior hay varias literas de dos camas en las que ya duermen las menores.

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