Ferraz manifiesta su "absoluta disposición" a colaborar con la Justicia tras la entrada de la UCO en la sede del PSOE

Los detalles Fuentes del PSOE a laSexta han confirmado que han recibido un requerimiento de documentación del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en un procedimiento secreto ajeno a la financiación ilegal del partido.

Desde la sede del PSOE en Ferraz, han expresado su total disposición a colaborar con la Justicia tras la entrada de la UCO de la Guardia Civil, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional. Fuentes del partido han confirmado a laSexta que han recibido un requerimiento de documentación del juzgado de instrucción número 5, en un procedimiento secreto no relacionado con la financiación ilegal. El juez Pedraz ha ordenado esta acción en una pieza secreta del caso Leire, investigando una presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE. Se investigan pagos camuflados en facturas falsas a Leire Díez y su entorno, y se imputa a varias figuras del partido y empresarios por diversos delitos.

Desde Ferraz manifiestan su "absoluta disposición" a colaborar con la Justicia tras la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede nacional del PSOE en la madrileña calle Ferraz en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional.

Fuentes del PSOE a laSexta han confirmado que han recibido un requerimiento de documentación del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en un procedimiento secreto ajeno a la financiación ilegal del partido.

De esta manera, desde Ferraz subrayan que es "un requerimiento de información" y no un "registro". Así, manifiestan su "absoluta disposición a colaborar con la Justicia". Ha sido el juez Pedraz quien, en una pieza secreta que parte del caso Leire, ha ordenado a la UCO acudir a Ferraz para requerir diversa documentación y archivos electrónicos de una presunta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

Según fuentes de la investigación a laSexta, se investigan supuestos pagos desde la Gerencia del PSOE, camuflados en facturas falsas, a Leire Díez y su entorno por informaciones sobre las causas que afectan al entorno de Pedro Sánchez desde 2024. El juez Pedraz imputa también a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes.

Según fuentes jurídicas, el juez dirige el procedimiento contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.