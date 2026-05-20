Escolar: "Es un poco triste que la Justicia haya mirado hacia otro lado en otros casos, Rajoy ni siquiera fue llamado a declarar como testigo en la Kitchen"

El periodista Ignacio Escolar señala que en el caso de Zapatero hay material más que de sobra para investigar, pero lamenta que no se haya hecho lo mismo con otros expresidentes.

El periodista y director de elDiario.es ha defendido que el auto del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, es más que contundente para que haya que investigarle, a pesar de que todavía no hay, dentro del auto, ninguna prueba que le implique directamente.

Ahora bien, en su titular final en la mesa de debate de Al Rojo Vivo ha puesto sobre la mesa el poco valor que en otras ocasiones ha tenido la Justicia con otros expresidentes del Gobierno. "Hay materia para investigar y la Justicia debe hacerlo. Me parece bien que no tenga miedo a la hora de investigar a un expresidente, pero es un poco triste que la Justicia haya mirado hacia otro lado en otros casos", afirma Escolar.

Y se refiere "directamente y sobre todo" a Mariano Rajoy: "Rajoy no fue llamado ni siquiera a declarar como testigo en la instrucción de la Kitchen. Como testigo. No digo ya como imputado", sentencia.