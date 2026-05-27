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Desde el Vaticano

Sánchez, en tono de "broma": "Me piden adelantar elecciones porque voy a tener una mayor mayoría. No puedo convocarlas por interés partidista"

¿Qué ha dicho? "Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos", defiende Sánchez, que prioriza la "estabilidad y la consolidación de políticas" que permiten a España "zafarse de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa en la Embajada de España ante el Vaticano tras reunirse con el papa León XIV
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descarta un adelanto electoral pese a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y el requerimiento de información de agentes de la UCO en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Sánchez reitera su intención de completar la legislatura y alega que la situación internacional hace que España precise de estabilidad para evitar una "parálisis".

En una rueda de prensa en el Vaticano tras su audiencia con el papa León XIV, Sánchez ha "bromeado" con el hecho de que en las filas socialistas hay "algún compañero" que le pide adelantar las generales, un comentario que parece dirigido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El presidente ha ironizado con que si lo hace es porque "es consciente" de que lograría "una mayor mayoría parlamentaria en el Gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila". "Yo se lo agradezco pero yo no puedo convocar elecciones por interés partidista", ha añadido.

Sánchez se ha referido a la Constitución, que estipula que el mandato es de cuatro años, y que su intención es completarlo con el objetivo de seguir llevando a cabo políticas que den "certezas" a los ciudadanos.

"Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos", ha asegurado Sánchez, que cree que ese interés pasa por "la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis".

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