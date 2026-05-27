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A petición de Iustitia Europa

La fiscal superior de Madrid abre expediente a las dos fiscales que pidieron el archivo de la causa sobre el rescate de Plus Ultra

Los detalles La fiscal Almudena Lastra ha abierto un expediente administrativo contra Pilar Rodríguez y María Luisa Llop. Ahora, la Inspección Fiscal investigará la actuación de ambas en el rescate de Plus Ultra.

La jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.La jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.Europa Press
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La fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, ha abierto un expediente gubernativo contra la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra la fiscal María Luis Llop tras una denuncia presentada por Iustitia Europa por el caso Plus Ultra.

Ambas fiscales, que pidieron el archivo de la investigación sobre el rescate de la aerolínea en 2021, aparecen mencionadas en el sumario de la investigación realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Ahora, la Inspección Fiscal será la encargada de investigar la actuación de ambas en el rescate de Plus Ultra.

En concreto, la denuncia de Iustitia Europa se centra en la actuación de ambas fiscales ante el Tribunal de Instancia de Madrid en relación con las Diligencias Previas 77/2024. En dicho procedimiento se investiga la concesión de una ayuda pública de 53 millones de euros a dicha compañía.

Según los informes de la UDEF y las comunicaciones intervenidas que sustentan la denuncia, existen indicios de una posible influencia indebida y falta de imparcialidad en el criterio fiscal que permitió el desbloqueo de fondos públicos.

La aparición de menciones a "la fiscal jefa" en mensajes de los investigados ha sido el detonante para que pidan una investigación interna que aclare si hubo una desviación de poder.

El abogado y presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha valorado la importancia de este decreto, dejando claro que no van a permitir que la "sombra de la sospecha" y la "posible influencia política" manchen la actuación de un órgano que debe actuar siempre "bajo los principios de legalidad e imparcialidad".

De esta forma, a través de una nota de prensa, ha dejado claro que llegarán hasta el final para esclarecer si se pudo cambiar el criterio fiscal en el rescate a Plus Ultra y "quién dio las órdenes". "El reinicio moral empieza por exigir responsabilidades a quienes, desde la cúspide de la fiscalía, podrían haber comprometido la objetividad de la justicia", ha zanjado.

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