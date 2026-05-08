Anticorrupción pide unir las declaraciones de Aldama y Koldo a la pieza sobre la financiación del PSOE

Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García, durante la última jornada del juicio del caso mascarillas

¿Por qué es importante? Según el escrito al que ha tenido acceso laSexta, el Ministerio Público considera que "tales declaraciones" pueden "aportar datos que hasta ahora no eran conocidos, se considera de interés para los hechos investigados que sean incorporadas a las DP 65/23".

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido unir las declaraciones de los acusado en el caso mascarillas el empresario Víctor de Aldama y el exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, a la causa abierta en la Audiencia Nacional sobre los pagos en metálico del PSOE.

El Ministerio Público considera, según el escrito al que ha tenido acceso laSexta, que esos testimonios pueden "aportar datos que hasta ahora no eran conocidos, se considera de interés para los hechos investigados". El juez, Ismael Moreno, ha hecho suyo el escrito y ha enviado un oficio al Tribunal Supremo para incorporar esos testimonios.

El empresario, al que la UCO definió como "el nexo corruptor" de la trama, defendió en el Tribunal Supremo que se vio metido en una "organización criminal", según su abogado, José Antonio Choclán, y que él solo jugaba un papel de intermediario entre el Ministerio de Transportes y las empresas adjudica

Koldo, por su parte, aseguró que Ferraz le reembolsó gastos contra factura en billetes de 500 euros. Al exministro también le preguntaron si recibió reembolsos en billetes de 500, pero lo negó sin negar la versión de su exasesor.

Así, el escrito apunta que los dos acusado han hecho manifestaciones que "guardan relación con el objeto del presente procedimiento y, más principalmente, con la pieza número ocho incoada tras testimonio procedente del Tribunal Supremo para la investigación sobre la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana (MITMA), entre los años 2018 y 2021".

Asimismo se ha pronunciado sobre los testimonio "a partir del informe elaborado por la Unidad policial actuante emitido el día 3 de octubre, en el que se refiere la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del Partido Socialista Obrero Español".

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