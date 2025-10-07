Planas defiende que el PSOE no tiene "ningún temor" por los sobres del caso Koldo: "Todo está auditado"

¿Qué ha dicho? El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación destaca la "transparencia absoluta" de los socialistas en esta cuestión: "Todo aparece perfectamente recogido y está perfectamente auditado".

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, afirmó en Vigo que el PSOE no teme el informe de la UCO de la Guardia Civil sobre desembolsos de 95.437 euros del exdirigente José Luis Ábalos, provenientes de ingresos no declarados. Planas destacó la "transparencia absoluta" del partido y aseguró que todo está "perfectamente auditado". El Tribunal Supremo ha citado a Ábalos a declarar el 15 de octubre, y al día siguiente, a su exasesor Koldo García, señalado por la Guardia Civil como "custodio y gestor" del dinero para sufragar gastos del exministro.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este martes en Vigo que el PSOE no tiene "ningún temor" ante el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detectó "desembolsos" de 95.437 euros del exdirigente del partido José Luis Ábalos que provendrían de "ingresos no declarados".

Planas fue preguntado por esa situación en la rueda de prensa que ha ofrecido en Vigo con motivo del Congreso Conxemar. Ante esa cuestión, el ministro ha respondido que hay "transparencia absoluta" en el Partido Socialista y "ningún temor".

"Todo aparece perfectamente recogido y está perfectamente auditado", ha sentenciado después de haber expresado su sorpresa por la pregunta.

El Tribunal Supremo ha citado al exministro José Luis Ábalos a declarar el próximo 15 de octubre tras el informe de la UCO. El magistrado Leopoldo Puente también ha citado un día después, el 16, al que fue asesor de Ábalos, Koldo García, tras señalar la Guardia Civil que junto a su entonces mujer era "custodio y gestor" del dinero con el que se sufragaban gastos del exministro.

