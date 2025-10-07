Yolanda Díaz pide a Albares presentar una queja diplomática contra Israel por el maltrato denunciado por los españoles en la Flotilla

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

El contexto La vicepresidenta segunda pidió este lunes romper todas las relaciones con el Gobierno de Netanyahu, así como impulsar la celebración de una cumbre de paz en Madrid.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores que presente una queja diplomática contra Israel por los malos tratos denunciados por activistas de la Flotilla Global Sumud en la prisión de Saharonim. En una entrevista en TVE, Díaz ha señalado que si hay maltrato y secuestro en aguas internacionales, se trataría de un delito denunciable ante la Corte Penal Internacional. Además, ha instado a romper relaciones con el Gobierno de Netanyahu, y a que la Comisión Europea imponga sanciones. Sobre el embargo de armas a Israel, ha subrayado la importancia de su ratificación en el Congreso.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha instado este martes al Ministerio de Asuntos Exteriores a presentar una queja diplomática contra Israel por los malos tratos denunciados por los activistas de la Flotilla Global Sumud en la prisión israelí de Saharonim.

Díaz ha planteado esta exigencia en una entrevista en TVE, en la que ha advertido además de que "si hay maltrato y si hay secuestro en aguas internacionales (...), estamos ante un delito de carácter internacional, por tanto denunciable ante la Corte Penal Internacional".

Ha defendido la necesidad de que más allá de que los activistas defiendan sus derechos, el Gobierno dé más pasos y presente una queja diplomática "con carácter inmediato".

La vicepresidenta segunda ha insistido en que España deber romper todas las relaciones con el Gobierno de Bejamin Netanyahu y en que la Comisión Europea rompa el acuerdo de asociación con Israel e imponga sanciones, al tiempo que ha apostado nuevamente por que Madrid acoja una conferencia de paz bajo el auspicio de Naciones Unidas.

Preguntada por la convalidación del real decreto ley sobre el embargo de armas a Israel que se vota este martes en el Congreso, ha incidido en que aunque Sumar cree que es mejorable, es clave que sea ratificado. En este sentido, se ha mostrado "expectante" ante lo que votarán el PP y Podemos. "Vamos a ver de qué lado está cada quien", ha recalcado.

