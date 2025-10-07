Ahora

Pide romper lazos con Israel

Yolanda Díaz pide a Albares presentar una queja diplomática contra Israel por el maltrato denunciado por los españoles en la Flotilla

El contexto La vicepresidenta segunda pidió este lunes romper todas las relaciones con el Gobierno de Netanyahu, así como impulsar la celebración de una cumbre de paz en Madrid.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda DíazEl ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda DíazEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha instado este martes al Ministerio de Asuntos Exteriores a presentar una queja diplomática contra Israel por los malos tratos denunciados por los activistas de la Flotilla Global Sumud en la prisión israelí de Saharonim.

Díaz ha planteado esta exigencia en una entrevista en TVE, en la que ha advertido además de que "si hay maltrato y si hay secuestro en aguas internacionales (...), estamos ante un delito de carácter internacional, por tanto denunciable ante la Corte Penal Internacional".

Ha defendido la necesidad de que más allá de que los activistas defiendan sus derechos, el Gobierno dé más pasos y presente una queja diplomática "con carácter inmediato".

La vicepresidenta segunda ha insistido en que España deber romper todas las relaciones con el Gobierno de Bejamin Netanyahu y en que la Comisión Europea rompa el acuerdo de asociación con Israel e imponga sanciones, al tiempo que ha apostado nuevamente por que Madrid acoja una conferencia de paz bajo el auspicio de Naciones Unidas.

Preguntada por la convalidación del real decreto ley sobre el embargo de armas a Israel que se vota este martes en el Congreso, ha incidido en que aunque Sumar cree que es mejorable, es clave que sea ratificado. En este sentido, se ha mostrado "expectante" ante lo que votarán el PP y Podemos. "Vamos a ver de qué lado está cada quien", ha recalcado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Dos años de un genocidio televisado en Gaza: la masacre de Hamás que Israel usó para borrar del mapa a Palestina
  2. Los 27 activistas detenidos por Israel llegan a España: "Estamos muy preocupados por nuestra compañera que sigue detenida"
  3. Un nuevo vídeo del CECOPI demuestra que Pradas conocía a mediodía que debían vigilar el barranco del Poyo y el río Magro
  4. La Fiscalía pide que se archive la causa contra Begoña Gómez al no advertir indicios de los cuatro delitos que se le atribuyen
  5. Milei, un presidente en horas bajas convertido a cantante de karaoke, reúne a sus fieles para salvar su campaña
  6. El pulso del PP a la sanidad pública: entre hospitales privatizados, recortes y la respuesta de millones de ciudadanos