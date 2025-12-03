El PP ve "patético" que Sánchez se haya "arrastrado" ante Junts: "Necesita hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una sesión de control al Gobierno

La otra cara Ester Muñoz ha puesto la pelota sobre el tejado de Junts y considera que es la formación independentista la que tiene que decidir si quieren seguir sosteniendo a un Gobierno "corrupto e incompetente".

Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, criticó que Junts haya rechazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificando de "patético" que se haya esforzado en vano por contentar al partido de Carles Puigdemont. En la Cámara Baja, Muñoz describió como "vergonzosa" la "sumisión" de Sánchez, quien, según ella, necesita mantenerse en el poder debido a su falta de mayoría. Al ser preguntada sobre una posible moción de censura, Muñoz afirmó que el PP no debe buscar el apoyo de Junts, ya que es este partido el que debe decidir si sigue apoyando a un "Gobierno corrupto e incompetente". Aunque el PP desea presentar una moción, carece de los votos necesarios.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que Junts ha dado este miércoles "con la puerta en las narices" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha considerado "patético" que se "haya arrastrado para nada" para contentar al partido de Carles Puidgdemont.

En declaraciones a los medios en la Cámara Baja, ha añadido que es "vergonzoso" ver la "sumisión" en la que está instalada el jefe del Ejecutivo porque "no tiene una mayoría para gobernar y necesita hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder".

Preguntada por si es el momento de que el PP llame a la puerta de Junts en busca de la moción de censura, ha remarcado que su partido no tiene que llamar a la puerta de nadie y ha subrayado que es la formación independentista la que dice que la legislatura está muerta y la que tiene que decidir si quieren seguir sosteniendo a un Gobierno "corrupto e incompetente que mira para otro lado cuando hay crisis en Cataluña".

Ester Muñoz ha señalado que el PP ha dicho "por activa y por pasiva" que no es que no tengan ganas de presentar una moción de censura, es que no tienen votos para hacerlo. "Estamos a disposición de presentar lo que haga falta con tal de quitar a Pedro Sánchez", ha remarcado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.