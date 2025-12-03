Ahora

Ruptura Junts-PSOE

El PP ve "patético" que Sánchez se haya "arrastrado" ante Junts: "Necesita hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder"

La otra cara Ester Muñoz ha puesto la pelota sobre el tejado de Junts y considera que es la formación independentista la que tiene que decidir si quieren seguir sosteniendo a un Gobierno "corrupto e incompetente".

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una sesión de control al GobiernoLa portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una sesión de control al GobiernoEuropa Press
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que Junts ha dado este miércoles "con la puerta en las narices" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha considerado "patético" que se "haya arrastrado para nada" para contentar al partido de Carles Puidgdemont.

En declaraciones a los medios en la Cámara Baja, ha añadido que es "vergonzoso" ver la "sumisión" en la que está instalada el jefe del Ejecutivo porque "no tiene una mayoría para gobernar y necesita hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder".

Preguntada por si es el momento de que el PP llame a la puerta de Junts en busca de la moción de censura, ha remarcado que su partido no tiene que llamar a la puerta de nadie y ha subrayado que es la formación independentista la que dice que la legislatura está muerta y la que tiene que decidir si quieren seguir sosteniendo a un Gobierno "corrupto e incompetente que mira para otro lado cuando hay crisis en Cataluña".

Ester Muñoz ha señalado que el PP ha dicho "por activa y por pasiva" que no es que no tengan ganas de presentar una moción de censura, es que no tienen votos para hacerlo. "Estamos a disposición de presentar lo que haga falta con tal de quitar a Pedro Sánchez", ha remarcado.

