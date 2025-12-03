El Supremo rechaza el recurso de Ábalos y confirma la apertura de una pieza separada sobre amaños de obras

El contexto La Sala de Apelaciones desestima el recurso de Ábalos contra el auto de Leopoldo Puente que acordó la apertura de una pieza separada con relación a adjudicaciones indebidas de obra pública en la causa que sigue contra dicho investigado y otras personas por distintos delitos.

La Sala de Apelaciones del Supremo ha rechazado el recurso de José Luis Ábalos contra el auto del magistrado Leopoldo Puente, confirmando la apertura de una pieza separada sobre amaños de obras. Según la Sala, la denuncia del exministro carece de fundamento, ya que las diligencias solicitadas fueron valoradas exhaustivamente. La defensa de Ábalos cuestionó los audios grabados por Koldo García, pero el Supremo, apoyado en un informe, desestimó estas dudas. Además, el tribunal menciona "nuevos y sólidos indicios de criminalidad" contra Ábalos. La investigación podría extenderse debido a solicitudes de testificales y documentación.

La Sala de Apelaciones del Supremo rechaza el recurso de José Luis Ábalos interpuesto contra el auto del magistrado Leopoldo Puente y confirma la apertura de una pieza separada sobre amaños de obras. En un auto al que ha tenido acceso laSexta, la sala esgrime que la denuncia del exministro "claramente no se sostiene" cuando asegura que las diligencias solicitadas por su parte han sido desestimadas "sin tan siquiera sopesarlas".

Para el Supremo, "la extensa y rigurosa fundamentación que el Magistrado Instructor ha dedicado en sus resoluciones a valorar la procedencia de cada diligencia" hace que esta crítica carezca de sentido. La defensa de Ábalos también denuncia los audios grabados por Koldo García son "meras suposiciones y conjeturas", algo que el Supremo tumba aludiendo al informe del 15 de septiembre que concluye que en esos audios "no se han identificado trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos".

Consideran que los argumentos de la defensa no se sostienen. Esa decisión de abrir una pieza separada está bien fundamentada, repasando uno a uno los argumentos de la defensa para irlos desestimando. La otra pieza, la de las mascarillas, está prácticamente preparada para que dé comienzo el juicio oral. Dentro del auto se llega a mencionar los "nuevos y muy sólidos indicios de criminalidad contra José Luis Ábalos" en la investigación.

La Sala considera "inasumible" la queja dado que la decisión de abrir una pieza separada cuanta con arropo normativo ya que se trata de una "facultad basada efectivamente, en razones de oportunidad, de carácter instrumental, que deja un margen de iscrecionalidad al juzgador en atención a las circunstancias concretas y al estado de las causas".

Asegura el Supremo que la conservación de la "unicidad del objeto procesal" está condicionado por "criterios de oportunidad, basados en la reducción de la complejidad y la duración temporal del proceso", que justifiquen la tramitación separada de los distintos hechos investigados.

La defensa de Ábalos llega a hacer alusión en su recurso al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el informe patrimonial del exministro, un informe que, cuando fue presentado el recurso, todavía no había sido entregado por la UCO. En su escrito, esgrimían que no se había encontrado "nada extraño que pueda incriminar a mi defendido en lo que se refiere a recibir dádivas de carácter económico", a lo que el Supremo responde: "Sin duda, la lectura del informe de 3 de octubre de 2025 le va a dificultar mantener tan concluyente afirmación".

Esta pieza separada se trata de la que está imputado Santos Cerdán y por la que los directivos de Acciona están declarando en el Tribunal Supremo este miércoles. Se espera que la investigación se demore más en el tiempo debido a las peticiones de testificales y de documentación por parte del magistrado del Tribunal Supremo.

