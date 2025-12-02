Pérez Llorca toma posesión como president pidiendo perdón a las víctimas de la DANA mientras regala un cargo a Mazón

Qué está diciendo El nuevo president afirma que "las administraciones públicas no estuvieron a la altura" el 29 de octubre y ha apelado a la reconciliación "entre todas las víctimas y todas las administraciones".

Juanfran Pérez Llorca es ya, oficialmente, el president de la Comunitat Valenciana. El sucesor de Carlos Mazón ha tomado posesión del cargo este martes, tras ser investido la semana pasada gracias a Vox, y ha dedicado las primeras palabras de su discurso a pedir perdón a las víctimas de la DANA. Lo ha hecho, eso sí, extendiendo la responsabilidad de la tragedia al Gobierno central y mientras regala un cargo al expresident, que será portavoz de una comisión parlamentaria y cobrará por ello casi 9.000 euros más al año.

"Ni el día 29, ni los días posteriores al día 29, las administraciones públicas estuvieron a la altura de lo que merecía la sociedad", ha dicho Pérez Llorca, que ha manifestado que espera que ese perdón a los familiares de las 229 víctimas mortales de la riada sirvan como "inicio de una reconciliación entre todas las víctimas y entre todas las administraciones".

Pérez Llorca ha agregado que el último año ha sido un año muy duro para la sociedad valenciana, un año "de mucha tensión" y "crispación", ha dicho, que solo han añadido "dolor al dolor". "Si realmente queremos avanzar, debemos cerrar esos debates que solo desencadenan resentimiento", ha añadido, en una intervención que ha finalizado asegurando que cree en el diálogo y el acuerdo y prometiendo poner por delante los intereses de la Comunitat Valenciana.

Así se ha expresado tras prometer el cargo mediante la fórmula tradicional en valenciano, que señala que acatará la Constitución y el Estatut "sin engaño" y que guardará "fidelidad a la Generalitat". Previamente, a su llegada a la cámara, el flamante president ha afirmado ante los medios que diseñará un Govern que "se ponga a trabajar cuanto antes", pero no ha querido desvelar más detalles, afirmando que quiere "medir muy bien los tiempos" y que ya habrá "tiempo para hablar mañana".

Mazón, por su parte, ha seguido su intervención en Les Corts desde un escaño en la última fila del hemiciclo, tras conocerse que el PP le ha propuesto para ser el portavoz de la Comisión de Reglamento. Una comisión que lleva cinco años sin convocarse y cuya portavocía conlleva un plus salarial de casi 9.000 euros al año, algo que ha indignado a la oposición, que ve en ello un premio pese a su negligente gestión de la DANA.

