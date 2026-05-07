Una regidora mexicana boicotea el acto de homenaje a Ayuso en Aguascalientes: "Celebran a una persona que no es mexicana mientras las familias están sin agua"

El contexto Una diputada mexicana del partido Movimiento Ciudadano (MC), Anayeli Muñoz, también se encaró con la presidenta de la Comunidad de Madrid y le pidió reconocer "los abusos de la conquista".

Isabel Díaz Ayuso ha protagonizado momentos polémicos durante su visita a México. En un evento en Aguascalientes, la regidora de Morena, Martha Márquez, interrumpió su discurso con una pancarta que decía "No tenemos agua". Aunque los gritos del público se dividieron entre apoyo y rechazo a Márquez, su protesta no iba dirigida a Ayuso, sino al PAN local. Fuera del teatro, hubo manifestaciones contra Ayuso, quien también enfrentó críticas de la diputada Anayeli Muñoz en un aeropuerto, cuestionando su postura sobre la conquista española. Ayuso respondió en 'Telecinco', criticando la situación política en México y defendiendo la relación histórica entre ambos países.

Isabel Díaz Ayuso suma y sigue con los momentos polémicos durante su viaje de diez días a México. La presidenta de la Comunidad de Madrid se encontraba en un acto de entrega de llaves de la Ciudad de Aguascalientes cuando la regidora de Morena Martha Márquez subió al escenario con una pancarta que decía "No tenemos agua", colocándose al lado de la presidenta regional cuando iba a comenzar su discurso.

Según detalla el diario 'El País', en el público se han escuchado gritos de "fuera, fuera" contra Márquez, pero también gritos como: "¿Por qué interviene un español?". Una vez pudo tomar la palabra, Ayuso hizo un breve comentario: "No se va a los eventos a reventarlos".

El objetivo de la protesta de Márquez no era Ayuso. Martha Márquez pertenece a Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), partido de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que ejerce de oposición en Aguascalientes frente al PAN (Partido Acción Nacional).

"Lamento que haya sido utilizada por un grupo de políticos corruptos. Le quiero decir de corazón que la mejor condecoración es la congruencia. Aquí se le está festejando a una persona que no es mexicana mientras las familias de Aguascalientes están sin agua. Estamos con el pueblo. Seguiremos tomando las calles", ha asegurado Márquez sobre su boicot.

Fuera del Teatro Morelos tuvo lugar una manifestación contra Ayuso, movilizaciones que se han dado en el Congreso estatal y en el teatro.

A este incidente hay que sumar el momento en el que la diputada mexicana del partido Movimiento Ciudadano (MC) Anayeli Muñoz le pidió a Ayuso reconocer "los abusos de la conquista" en un encuentro espontáneo en un aeropuerto.

Una diputada mexicana afea a Ayuso sus polémicas palabras en México: "Falta el respeto a nuestra cultura, país y democracia"

"Presidenta, la verdad yo no estoy de acuerdo con el reconocimiento que le van a entregar, yo sé que no es su culpa, se lo digo con mucho respeto". Creo que hay algunas expresiones que usted ha realizado contra las y los mexicanos con las que no estoy de acuerdo", trasladó la legisladora mexicana a Ayuso, que contestó: "¿Pero los he insultado, los he ofendido?". Muñoz dijo que no, pero apuntó que "sí hay algunas expresiones con la reivindicación de la conquista, y sí creo que es importante reconocer los abusos".

En una entrevista en 'Telecinco', Ayuso ha elevado sus ataques y ha comentado que México está "a dos pasos de llegar al camino de Venezuela, por el control de las instituciones o de la justicia", y afirma que Sheinbaum lleva unos días donde "lo está pasando fatal" con su presencia. Ayuso cree que la relación entre España y México "es excepcional de toda la vida", tras más de cinco siglos "de hermanamiento, de una historia compartida", por lo que "no logra entender" por qué es algo que "les duele profundamente".

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