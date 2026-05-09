PP y Vox, del ataque al silencio con el hantavirus a horas de la llegada del MV Hondius a España

Los detalles Pese a una semana de continuos ataques al Gobierno por la gestión de la llegada de los afectados por el brote de hantavirus, ni Alberto Núñez Feijóo ni Santiago Abascal han abordado la cuestión este sábado.

El debate político en torno al hantavirus ha sido notable, aunque tanto Alberto Núñez Feijóo como Santiago Abascal optaron por el silencio el sábado, coincidiendo con la llegada del MV Hondius a las costas españolas. Durante la semana, el PP criticó al Gobierno, con Ester Muñoz calificando su gestión de "caos absoluto". Cuca Gamarra acusó al Ejecutivo de generar "intranquilidad", y Elías Bendodo expresó desconfianza en Mónica García. Mientras tanto, Mónica García y Fernando Grande-Marlaska explicaron el plan de repatriación de pasajeros. Por su parte, Abascal acusó a Pedro Sánchez de desviar la atención de la corrupción, aunque también evitó el tema el sábado.

El hantavirus también ha estado presente en el debate político. Aunque, precisamente cuando el MV Hondius está más cerca de las costas españolas, tanto Alberto Núñez Feijóo como Santiago Abascal han preferido guardar silencio este sábado y no han abordado la cuestión.

Algo que contrasta con la semana de ataques constantes al Ejecutivo nacional. "Esto es el caos absoluto, la forma de gestionar las crisis y las pandemias que ya hemos visto en otras ocasiones", decía esta semana Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso. Su formación, en palabras de Cuca Gamarra, directamente han acusado al Gobierno de crear "intranquilidad" poniendo en el foco a Mónica García. "Nos preocupa mucho que la persona que tiene que ponerse al frente es Mónica García . No confiamos en la capacidad de la ministra", señalaba Elías Bendodo.

En cambio, a horas de que el barco llegue a nuestras costas, el hantavirus parece no ser tan importante. Porque Alberto Núñez Feijoo ha preferido no hablar del asunto. Quienes sí han hablado han sido Mónica García y Fernando Grande-Marlaska en una rueda de prensa en la que han detallado cómo funcionará el traslado y repatriación de todos los pasajeros.

Y, durante esa rueda de prensa, el ministro del Interior ha afirmado que no entrará en debates vacíos: "El PP utiliza todas las crisis. No es ninguna novedad, pero no vamos a perder tiempo". Pese a todo, los 'populares' han llegado a hablar de una oposición "moderada".

En cambio, en Vox no se han andado con medias tintas durante la semana y Abascal directamente culpa a Pedro Sánchez de todo: "Es capaz de provocar una epidemia para que no se hable de la ciénaga de corrupción que preside". Aunque, curiosamente, este sábado tampoco ha querido tocar el tema como ya ha hecho su homólogo 'popular'.

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