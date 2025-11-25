Dimite el alcalde de Fines (Almería) tras su detención en el caso mascarillas

¿Qué ha dicho? El ya exalcalde niega los hechos por los que es investigado "de forma rotunda y absoluta" y asegura que las acusaciones son "profundamente injustas".

Rodrigo Sánchez Simón, alcalde de Fines (Almería) suspendido de militancia por el PP, ha dimitido tras ser implicado en la segunda fase del caso mascarillas. Fue detenido junto a su hijo por presuntas irregularidades en adjudicaciones de obras públicas. Sánchez, con más de 22 años en el cargo, comunicó su decisión al equipo de gobierno y trabajadores municipales en una reunión en el Ayuntamiento. En su comunicado, niega rotundamente las acusaciones y las considera injustas, afirmando que confía en la Justicia. La operación fue dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.

El alcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez Simón, suspendido de militancia por el PP, ha presentado este martes su dimisión tras su inclusión en la segunda fase del caso mascarillas, en la que fue detenido junto a su hijo hace una semana por presuntas mordidas en adjudicaciones de obras públicas.

Según un comunicado difundido por el regidor, al que ha tenido acceso EFE, Sánchez, que llevaba más de 22 años en el cargo -cinco legislaturas, la última aún en curso-, trasladó en la mañana de este martes su decisión al equipo de gobierno y a los trabajadores municipales en una reunión celebrada en el Ayuntamiento de Fines.

En su escrito público, el ya exalcalde afirma que en los últimos días se ha abierto una investigación en la que figura como investigado por unos hechos que niega "de forma rotunda y absoluta", a la vez que sostiene que "estas acusaciones son profundamente injustas" y ajenas a su manera de ser y a su forma de entender el servicio público.

Sánchez, que fue arrestado el pasado martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto al entonces presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, entre otros, en la operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, asegura en su comunicado que confía "en la Justicia" y en que "la verdad saldrá a la luz".

