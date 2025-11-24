Una de las asesinas de la política del PP Isabel Carrasco sale a la calle para disfrutar de un permiso penitenciario de tres días

Los detalles Triana lleva 11 años sin salir de prisión y 15 permisos penitenciaros tumbados. Ella y su madre, Montserrat, fueron condenadas en 2014 por el crimen de la entonces presidenta de la Diputación de León.

Triana y Montserrat cumplen condena en la prisión de Oviedo por el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León en 2014. El crimen fue motivado por venganza, ya que Carrasco no renovó el contrato de Triana ni le facilitó las preguntas del examen de oposición. Montserrat disparó a Carrasco en una pasarela del centro de la ciudad. Ambas han estado en prisión sin permisos durante 11 años. Triana ha obtenido su primer permiso de tres días, mientras que su madre aún espera. El abogado Fernando Pamos atribuye la demora a la relevancia mediática del caso, pese a su buen comportamiento en prisión.

Triana y Montserrat llevan 11 años en la prisión de Oviedo cumpliendo condena por el asesinato de Isabel Carrasco, quien en mayo de 2014 era presidenta de la Diputación de León y la jefa de Triana.

Según explica la sentencia, el móvil del crimen fue la venganza, ya que Carrasco no renovó el contrato de trabajo a Triana y tampoco le quiso dar las preguntas del examen a la oposición que optaba.

Fue entonces cuando su madre cogió una pistola y le pegó tres tiros por la espalda en una pasarela del centro de la ciudad y acabó con la vida de la política del Partido Popular, tras lo que declaró en el juicio que no se arrepentía de lo que había hecho.

Desde entonces, ambas están en la cárcel, con 15 permisos penitenciaros tumbados. "Los permisos se pueden tener a partir de la cuarta parte de la condena, por lo que lleva un retraso de seis años y seis meses en su primer permiso", subraya el abogado de Triana y Montserrat, Fernando Pamos.

Triana, como cualquier otra interna, había solicitado los permisos, pero el juez de vigilancia penitenciaria nunca dio el visto bueno. Ahora, la jueza le ha concedido su primer permiso de tres días, por lo que saldrá a la calle en cuestión de horas.

Está por ver cuándo podrá acceder también su madre, condenada a 22 años de prisión. "Dentro de varios meses o a lo mejor un año o año y medio, la madre ya podrá también disfrutar, porque no toda la Junta de Tratamiento está de acuerdo en relación a la madre, mientras que con Triana sí está de acuerdo", señala el abogado Fernando Pamos, quien considera que no se han otorgado permisos antes por "su relevancia mediática", a pesar de tener un comportamiento "ejemplar" en la cárcel.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.