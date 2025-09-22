La jueza rechaza poner en suspenso la causa contra el novio de Ayuso por fraude fiscal

Los detalles La magistrada Carmen Rodríguez Medel ha rechazado la suspensión de la causa, hasta que se juzgue al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "al no apreciarse causa para ello".

Malas noticias para la defensa de Alberto González Amador en su nuevo intento de retrasar la apertura de juicio oral contra el empresario por fraude fiscal. La magistrada Carmen Rodríguez Medel, encargada de instruir provisionalmente el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado dejar en suspenso la causa mientras la Audiencia Provincial decide su recurso.

En una providencia a la que ha tenido acceso laSexta, Rodríguez Medel considera que la suspensión interesada "no ha lugar" al no "apreciar causa para ello".

Rodríguez Medel está a cargo del caso hasta que el magistrado Antonio Viejo entre a hacerse cargo del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, sustituyendo, a su vez, a Inmaculada Iglesias, que acaba de jubilarse.

Noticia en ampliación.