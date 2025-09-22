Ahora

Juicio a González Amador

La jueza rechaza poner en suspenso la causa contra el novio de Ayuso por fraude fiscal

Los detalles La magistrada Carmen Rodríguez Medel ha rechazado la suspensión de la causa, hasta que se juzgue al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "al no apreciarse causa para ello".

González Amador a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla el pasado 24 de febrero

Malas noticias para la defensa de Alberto González Amador en su nuevo intento de retrasar la apertura de juicio oral contra el empresario por fraude fiscal. La magistrada Carmen Rodríguez Medel, encargada de instruir provisionalmente el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado dejar en suspenso la causa mientras la Audiencia Provincial decide su recurso.

En una providencia a la que ha tenido acceso laSexta, Rodríguez Medel considera que la suspensión interesada "no ha lugar" al no "apreciar causa para ello".

Rodríguez Medel está a cargo del caso hasta que el magistrado Antonio Viejo entre a hacerse cargo del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, sustituyendo, a su vez, a Inmaculada Iglesias, que acaba de jubilarse.

Noticia en ampliación.

Las 6 de laSexta

  1. El Ejército de Israel ya marcha con tanques por Ciudad de Gaza: "Continuaremos operando para proteger a los israelíes"
  2. Sánchez confía en un Gobierno del PSOE más allá de 2027 y lanza un nuevo mensaje al PP: "No les duele España, les duele estar en la oposición"
  3. Trump, desatado: llama "malnacido" a Biden, dice que se otorgaría siete Premios Nobel y pide a los talibanes que devuelvan la base de Bagram
  4. Llega el otoño de golpe: un bajonazo térmico marcará el comienzo de esta semana
  5. En silla de ruedas o con esclerosis múltiple y sin ascensor: el suplicio de vecinos de Albal casi un año después de la DANA
  6. El Pentágono lanza un mensaje a los países europeos: suspenderá parcialmente la asistencia militar a los territorios fronterizos con Rusia