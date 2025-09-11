El entorno de Ayuso responde a la inspectora que investigó a su novio: "¿Es que alguien paga una multa sin que le pillen?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada al pleno de la Asamblea de Madrid

El contexto Fuentes de la Puerta del Sol consultadas por laSexta aseguran que González Amador "reconoció el asunto para no pleitear con Hacienda".

El entorno de Isabel Díaz Ayuso minimiza la relevancia de los audios de la jefa de inspección tributaria sobre la investigación a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. Según la inspectora, Amador intentó regularizar su situación solo tras ser detectado por la Agencia Tributaria, sugiriendo delitos fiscales. Fuentes de la Puerta del Sol cuestionan la lógica de pagar multas sin ser descubierto y defienden que Amador pagó voluntariamente, aunque su regularización no fue aceptada. Consideran sospechosa la publicación de estos audios tras la declaración de Begoña Gómez y creen que se busca perjudicar a Ayuso.

El entorno de Isabel Díaz Ayuso quita hierro a los audios que hemos conocido este jueves de la declaración ante la jueza de la jefa de la inspección tributaria que lideró la investigación contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en los que asegura que el empresario hizo una regularización "cuando ya le ha pillado la Agencia Tributaria".

Fuentes de la Puerta del Sol consultadas por laSexta se preguntan si "alguien paga una multa sin que le pillen", y añaden: "El problema es que Amador quiso pagar, pagó, y esa señora no lo admitió. Una señora que, por cierto, fue destrozada en la declaración de Amador".

Estas mismas fuentes consideran "muy oportuna" la publicación de estas grabaciones tras la declaración de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado de este miércoles y al fiscal general a punto de sentarse en el banquillo.

"Es sabido que Amador reconoció el asunto para no pleitear con Hacienda. Es sabido que pagó y que Hacienda le devolvió dinero. Es sabido que, después, Hacienda aceptó el acuerdo que pidió el abogado de González Amador. Finalmente, es sabido que rompieron todo acuerdo para perseguir a Ayuso", agregan.

Los audios de la inspectora de Hacienda: "Como tenía muchos beneficios, hizo facturas falsas"

La perito de Hacienda declaró ante la jueza que González Amador solo intentó regularizar su situación cuando fue "pillado" por la Agencia Tributaria, dejando claro que estamos ante "dos delitos contra la Hacienda pública".

La inspectora de Hacienda que investigó al novio de Ayuso, ante la jueza: "Como tenía muchos beneficios, hizo facturas falsas"

"Como tenía mucha carga fiscal ese año porque tenía muchos beneficios, una forma de hacerlo era la utilización de facturas falsas", expuso en su declaración en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, donde hizo un resumen de los 187 folios del informe que redactó junto a una compañera.

"El hecho de que se incremente la facturación en una empresa no suele ser llamativo. Lo que es llamativo es que baja la tributación, es decir, incrementando de forma tan considerable los ingresos, no nos resulta lógico que baje la tributación. En 2019 tuvo unos ingresos de 375.000 euros aproximadamente. Si paso a tener 2.330.000 tendré que incrementar la cuota ante la Hacienda Pública... y nos damos cuenta que no. En 2020 se sucede esta situación", argumenta.