Miguel Ángel Campos, tras la declaración de la inspectora fiscal que investigó al novio de Ayuso: "Fue una defraudación consciente"

El periodista Miguel Ángel Campos, experto en tribunales de la Cadena SER, desgrana en este vídeo algunos de los extractos que la inspectora de Hacienda que investigó al novio de Ayuso señaló ante la jueza.

La jefa de la inspección tributaria que investigó a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, declaró ante la jueza que él solo intentó regularizar su situación fiscal después de ser "pillado" por la Agencia Tributaria. Durante más de dos horas y media de declaración, la inspectora indicó que se trata de dos delitos contra la Hacienda Pública, según audios publicados por 'El País' o la 'Cadena Ser' y a los que ha tenido acceso laSexta.

El periodista de la Cadena SER, Miguel Ángel Campos, confirma que esta inspectora tiene muy claro que la pareja de Ayuso defraudaba conscientemente: "Era una defraudación consciente, hay dolo en esa actitud porque realizan toda una actuación inspectora, es decir, no se quedan solo con la documentación que les ofrece González Amador", afirma Campos, relatando una serie de ejemplos que explican el porqué de esta conclusión.

Por ejemplo, explica Campos, una actividad que realizó en Costa de Marfil: González Amador presenta una factura por casi 1 millón de euros, por la compra de 2 millones de vacunas, sin embargo, esa actividad no se realizó, no hubo adjudicación por parte de Costa de Marfil del contrato, y además, intentó engañar a Hacienda porque González Amador sabía que el 19 de julio de 2021 ya no se lo iban a adjudicar, pero, pese a todo, presentó tres meses después la factura para aminorar la carga fiscal.

Así, y con todas las investigaciones realizadas, el periodista señala que se llega a la conclusión de que "González Amador defraudó a Hacienda en dos ejercicios (2020 y 2021), por un total de 350.951 euros. En el vídeo podemos ver al completo su exposición.