Ortega Smith arremete contra Vox: "Cuatro cortan el bacalao y si no dices amén, expulsado"

¿Qué ha dicho? "Mi situación personal es buena, con la tranquilidad de saber que he actuado correctamente, de acuerdo con mi conciencia, principios, valores y la legalidad vigente", ha asegurado este martes el todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid durante la rueda de prensa previa al próximo Pleno municipal.

Javier Ortega Smith, portavoz del Grupo Municipal de Vox en Madrid, ha criticado duramente a su propio partido, señalando que en Vox "hay cuatro que cortan el bacalao" y que no existe "democracia interna alguna". Durante una rueda de prensa, Ortega Smith afirmó que su situación personal es buena y que ha actuado conforme a sus principios. Esto se produce tras revelarse mensajes del Comité Ejecutivo de Vox sobre su expulsión, la cual tildó de precipitada. Además, anunció que junto a otros concejales, estudian acciones judiciales, incluyendo la vía penal, tras su expulsión definitiva el 16 de abril.

El portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha arremetido contra Vox, partido en el que ha advertido que "hay cuatro que cortan el bacalao y si no dices amén, sales por la puerta expulsado", al tiempo que ha asegurado que "no existe democracia interna alguna".

"Mi situación personal es buena, con la tranquilidad de saber que he actuado correctamente, de acuerdo con mi conciencia, principios, valores y la legalidad vigente", ha asegurado este martes el todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid durante la rueda de prensa previa al próximo Pleno municipal. Ortega Smith se ha expresado así después de que se hayan conocido los mensajes del grupo de WhatsApp del Comité Ejecutivo de Vox en los que se votaba la expulsión de su entonces secretario general.

"Ese órgano es un florero, como dije en su día, es un órgano que ya no delibera, que ya no vota nada (...) No existe democracia interna alguna. Mucho portavoz y mucho aparentar que hay gente que decide todo cuando sabemos que hay cuatro que cortan el bacalao", ha dicho el portavoz municipal. Según Ortega Smith, de un tiempo hasta ahora hay una "obsesión" con que todo esté "absolutamente fiscalizado", una "falta de confianza" en aquellos que forman parte de los distintos órganos de dirección e incluso, ha advertido, entre sus concejales y diputados.

Asimismo, ha afeado que se le haya "despachado" a través de esos mensajes en "tres minutos y medio" y a "toda velocidad" al mismo tiempo que le ha preguntado al líder del partido, Santiago Abascal, "qué teme", "qué miedo tiene el Comité Ejecutivo".

Acciones por la vía penal contra la expulsión

Durante la rueda de prensa, el portavoz municipal ha adelantado que tanto él como los concejales Ignacio Ansaldo y Carla Toscano estudian "otro tipo de acciones judiciales incluyendo, por su puesto, el ámbito penal" tras su expulsión del partido. Ortega Smith ha asegurado que en cuanto tengan acreditados los presuntos delitos presentarán la correspondiente querella por la vía criminal o "allá donde corresponda".

Vox expulsó el pasado 16 de abril definitivamente al que fuera su secretario general tras rechazar el recurso de alzada que presentó contra el acuerdo de expulsión decretado previamente por el Comité de Garantías.