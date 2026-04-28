Rufián vuelve a revolucionar el Congreso: un billete de 50 euros y centenares de comentarios en redes llamando al 'sí' de Junts a la prórroga de alquileres

Los detalles El portavoz de ERC ha cargado contra los siete diputados de la formación catalana por no querer aprobar el decreto y lo ha hecho mostrando un billete de 50 euros del que ha afirmado que es la "bandera" de Junts.

Gabriel Rufián, conocido por su estilo distintivo en los debates del Congreso, protagonizó una intervención enfocada en el 'no' de Junts al decreto de prórroga de los alquileres. Aunque el Partido Popular y Vox también votaron en contra, Rufián se centró en Junts, cuestionando su decisión con un billete de 50 euros, símbolo de lo que él considera su verdadera bandera. Acusó a los siete diputados de Junts de mentir sobre sus razones para rechazar la medida y señaló que el 66% de sus votantes desaprueba su postura. Rufián presentó 300 comentarios de redes sociales pidiendo a Junts que votara a favor, y al finalizar, dejó los papeles en el escaño de Miriam Nogueras, quien no los aceptó.

Gabriel Rufián siempre se ha caracterizado por un estilo único a la hora de abordar los debates en el Congreso de los Diputados. Y el que se ha celebrado este martes en la Cámara Baja sobre la prórroga de los alquileres no ha sido diferente. Pese a que Partido Popular y Vox también votarán que 'no' al decreto, el portavoz de ERC se ha centrado en el 'no' de Juntsen una intervención protagonizada por un billete de 50 euros y unos papeles con comentarios en redes pidiendo el 'sí' a la formación catalana.

"Van a votar en contra de esto, ¿no? PP y Vox son lo que son. Prioridad nacional hasta que llega un gran tenedor ruso o qatarí con 10 o 50 viviendas a fastidiar al nacional, ¿pero ustedes? Que no son de ningún sitio, que son de Cataluña. ¿Van a votar en contra de esto? ¿Comparten bandera con esta gente? ¿No? ¿O sí? ¿Saben cuál es su bandera? La tengo aquí, es pequeñita pero muy efectiva. 50 pavos. Pudiera ser más. Esta es su bandera, la que comparten con PP y Vox para fastidiar a casi tres millones de personas", ha señalado al comienzo de su intervención sacando un billete de 50 euros que ha dejado en el atril mientras hablaba.

Tras ello, Rufián ha nombrado a los siete diputados de Junts en el Congreso, a los que ha acusado de mentir en sus justificaciones para rechazar la prórroga de los alquileres: "En ningún momento se habla de expropiación ni de tope cero ni de desproteger a los pequeños ni de esto que dicen ustedes de que esto sería un caos. Lo único que da es una oportunidad vital a mucha gente con angustia vital de poder pagar su piso".

"El 66% de sus votantes está en contra de su voto hoy aquí. ¿Entonces por qué lo hacen? ¿Por qué votan de forma tan lesiva? ¿Qué intereses empresariales tienen en este voto? ¿Tienen alguna empresa a su nombre con pisos en alquiler?", ha proseguido el portavoz de ERC.

Y, justo después, ha sacado unos papeles. "Hicimos un llamamiento en redes para que la gente les pidiera que votaran a favor. Están aquí los 300 comentarios. Hemos quitado los insultos, si no serían 800. Todos son de catalanes y catalanas. Se lo voy a entregar a ver si se lo piensan", ha explicado sobre el contenido de esas hojas.

Rufián ha concluido su intervención volviendo a mencionar con nombre y apellido a los siete diputados de Junts, a los que ha acusado de ser "los responsables de que tres millones de personas vivan hoy un poquito más angustiadas": "¿Por qué? Declaración de bienes".

Cuando ya ha terminado su intervención, el portavoz de ERC se ha dirigido hacia los escaños de Junts y les ha ofrecido los papeles. Al no aceptarlos ninguno, los ha dejado en el escaño de una Miriam Nogueras que estaba escribiendo mientras Rufián estaba presente.

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