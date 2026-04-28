Juanma Lamet desvela cuál es el problema de Ortega Smith: "Vox también tiene información sobre él"

El periodista ha indicado que un dirigente del Comité Ejecutivo Nacional de Vox le ha reconocido que Ortega Smith tiene "información económica" de Santiago Abascal. "Se tienen agarrados los unos a los otros".

Juanma Lamet ha indicado que convertir a Javier Ortega Smith en el conde de Montecristo "no es un buen negocio" para Santiago Abascal.

El periodista ha desvelado que uno de los dirigentes actuales del Comité Ejecutivo Nacional de Vox con el que ha podido hablar le ha confesado que el problema que tiene el líder del partido es que Ortega Smith tiene "información económica" sobre él.

El problema de Ortega Smith, es que Vox también tiene "información sobre él". "Están agarrados los unos a los otros", ha destacado Juanma Lamet en Al Rojo Vivo.

Un momento que ha aprovechado para recordar que fue precisamente Ortega Smith el que contrató y convenció a los cargos medios, el que hizo el organigrama del partido, "el que llevó de la mano a Abascal" y el que consiguió que el líder del partido "cobrase lo que cobra".

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