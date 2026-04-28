Más religiosos y menos democráticos: los jóvenes españoles son cada vez menos idealistas y más antifeministas

Los datos Casi el 70% cuestiona el sistema democrático y son críticos con la clase política mientras "el 66% de los jóvenes opina que las mujeres se sirven de su atractivo físico para manipular a los hombres", remarca la coordinadora de la investigación.

El estudio 'Jóvenes Españoles 2026' de la Fundación SM revela un cambio en las actitudes de los jóvenes, más religiosos y menos democráticos. Según Javier Lorente, profesor de Ciencias Políticas, muestran menos defensa de la pluralidad cultural y racial, y cuestionan la igualdad de género. Algunos jóvenes creen que un régimen autoritario podría resolver sus problemas, priorizando el orden sobre las libertades. La religión gana terreno, con un aumento de jóvenes identificándose como católicos. Además, hay una creciente desconfianza hacia el feminismo, y el 66% cree que las mujeres usan su atractivo para manipular. El consumo de alcohol disminuye, mientras que la lectura diaria aumenta.

Más religiosos y menos democráticos. Así es la radiografía de los jóvenes según el estudio 'Jóvenes Españoles 2026' publicado por la Fundación SM, en el que lo más inquietante es la opinión que tienen de las mujeres y el feminismo.

La juventud que debería empujar el cambio parece que pisa el freno y mira al pasado. "Defienden menos la pluralidad tanto cultural como racial, cuestionan la igualdad de género", ha explicado Javier Lorente, uno de los autores y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Además, creen que un régimen totalitario y más mano dura sería la solución a muchos de sus problemas. "Más mano dura y no tanta flexibilidad en temas como la migración", confirma un joven a laSexta desde Sevilla.

Poca confianza tienen algunos en la democracia, esa que tantas libertades les ha dado. Casi el 70% cuestiona el sistema democrático y son críticos con la clase política. "Valoran más el autoritarismo, el orden frente a las libertades", ha apuntado Lorente. "No tiene que ver tanto con la democracia, sino con la gente que está al mando de todos los partidos políticos", ha afirmado otro joven desde Valencia.

Los últimos estudios apuntan a un giro conservador y una mayor presencia de la religión: más jóvenes que buscan respuestas en lo espiritual. Según el informe, crece del 31% en 2020 al 45% en la actualidad el porcentaje de chicos y chicas que se identifican como católicos. "Yo soy creyente", afirman en Sevilla y otro corrobora: "Está volviendo a haber mucha gente creyente".

Jóvenes cada vez menos idealistas que, entre sus prioridades, destaca ganar más dinero, así como una desconfianza hacia el feminismo. "El 66% de los jóvenes opina que las mujeres se sirven de su atractivo físico para manipular a los hombres", ha resaltado Ariana Pérez, coordinadora de la investigación.

Lo que pierde protagonismo en sus vidas es el alcohol. "Yo no bebo, por ejemplo", aseguran. Además, ahora muchos de ellos leen casi todos los días.

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