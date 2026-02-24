Ortega Smith asegura que no dejará su acta de diputado pese a su choque con Vox: "Ni hablar"

La otra cara El partido decidirá si Ortega Smith continúa dentro de su grupo parlamentario en el Congreso una vez que el Comité de Garantías resuelva si es suspendido definitivamente,

Javier Ortega Smith, ex secretario general de Vox, ha afirmado que no renunciará a su escaño en el Congreso pese a sus discrepancias con la dirección del partido. La suspensión cautelar de su militancia se debe a su negativa a dejar el puesto de portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, lo que ha llevado a la apertura de un expediente disciplinario que podría culminar en su expulsión. Ortega Smith ha manifestado su intención de luchar por su permanencia utilizando los recursos internos del partido y no descarta acudir a los tribunales, calificando la situación como una "purga" interna. Vox decidirá sobre su continuidad en el grupo parlamentario tras la resolución del Comité de Garantías.

El ex secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha asegurado este martes que no abandonará su escaño en el Congreso de los Diputados por las discrepancias que mantiene con la dirección nacional del partido. "Ni hablar", ha contestado a los periodistas en los pasillos del Congreso a la pregunta de si piensa dejar su acta como diputado nacional.

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha suspendido cautelarmente de militancia al que fuera su secretario general por negarse a dejar de ser portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, lo que ha supuesto la apertura de un expediente disciplinario que puede derivar en su expulsión definitiva de la formación.

Ortega Smith se ha rebelado ante esta decisión y se ha negado a dejar su puesto de portavoz. Ha asegurado que peleará "dentro del partido con los recursos que hay en nuestros estatutos" y no ha descartado acudir a los tribunales. Incluso ha afirmado que está viviendo una "purga" interna "peor que la de Stalin".

Fuentes de Vox explicaron el lunes que decidirá sobre si Ortega Smith continuará dentro de su grupo parlamentario en el Congreso una vez que el Comité de Garantías de la formación resuelva si es suspendido definitivamente de militancia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.