De las "oportunidades de fugarme" de Ábalos a la súplica de Koldo para evitar la cárcel: los vídeos de su última vista en el Supremo antes de ir a prisión

Los detalles El exministro de Transportes le aseguró al juez Leopoldo Puente que no debía considerar el riesgo de fuga, ya que "podía haberlo hecho" y tenía "toda la información" sobre su vida.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos intentó evitar su ingreso en prisión utilizando diversos argumentos ante el Tribunal Supremo el 27 de noviembre de 2025. En su declaración, aseguró que no había riesgo de fuga, afirmando que si hubiera querido, ya lo habría hecho, pues no había perdido permisos para salir del país. Además, destacó que su ubicación era pública y que vivía prácticamente en arresto domiciliario debido a la constante presencia mediática. Koldo García, su exasesor, también intentó persuadir al juez, pero ambos fueron encarcelados sin fianza en Soto del Real poco después.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos trató de evitar su ingreso en la cárcel por todos los medios. Así lo demuestran los vídeos a los que ha tenido acceso laSexta de su declaración el pasado 27 de noviembre de 2025 en el Tribunal Supremo, en la que aseguró ante el juez Leopoldo Puente que no había motivos para un ingreso en prisión provisional por riesgo de fuga. "Si hubiera querido fugarme he tenido muchísimas oportunidades, no he perdido un solo permiso para salir de España", aseguró Ábalos en su alegato final.

Además, añadió que las autoridades judiciales no tendrían problemas para contactar con él en ningún momento, ya que tanto la ubicación de su domicilio como su puesto de trabajo (el Congreso de los Diputados) son conocidos públicamente.

"Tienen toda la información de mi vida a estas alturas, saben cómo vivo, qué gano, absolutamente todo", añadió el que fuera número 3 del PSOE durante los primeros años del Gobierno de Pedro Sánchez, que defendía que había imágenes suyas en el hemiciclo "todas las semanas". Además, afirmaba que vivía "en la práctica en un arresto domiciliario": "No salgo porque tengo presencia mediática día y noche", puntualizó, haciendo referencia a que los periodistas estaban constantemente en las inmediaciones de su casa en Valencia.

Del mismo modo, expresó que no podía fugarse porque no tenía un 'plan B' para trasladarse al extranjero al no poseer una segunda residencia: "No tengo dónde ir, no tengo ni siquiera en España".

La súplica de Koldo

La comparecencia de Koldo García, exasesor de Ábalos durante su etapa en el Ministerio de Transportes, fue en la misma línea. Trató de convencer al magistrado de que no tenía ninguna intención de fugarse. De hecho, apeló directamente a la empatía de Leopoldo Puente.

"Le pido que entienda un poco que todos tenemos derecho a aprender día a día y poco a poco, y lo único que le puedo decir, señor juez, es que no me voy a ir a ninguna parte", esgrimió Koldo García en su alegato.

Sin embargo, las palabras de José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García no surtieron efecto, ya que, unos minutos más tarde, el juez dictó su entrada inmediata y sin fianza en prisión provisional, y unas horas más tarde de esta escena, ambos estaban en la cárcel de Soto del Real.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.