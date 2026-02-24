Ahora

Causa de la DANA

Los otros motivos de la jueza de Catarroja para investigar a Mazón: su ausencia en el Cecopi, los mensajes de Cuenca y un falso "apagón informativo"

Los detalles Pide investigar a Mazón que, como president de la Generalitat, tenía "funciones, competencia y responsabilidad penal durante la gestión de la emergencia".

Carlos Mazón, más cerca de la imputación
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, está más cerca de ser imputado por su gestión de la DANA. Este martes, la jueza de Catarroja ha presentado una exposición razonada al TSJCV para poder investigarle por "delitos de homicidio y lesiones imprudentes y comisión por omisión".

La magistrada Nuria Ruiz Torralba esgrime multitud de motivos para justificar su petición, empezando por la ausencia de Mazón durante las más de cinco horas que estuvo comiendo en 'El Ventorro' con la periodista Maribel Vilaplana.

Concretamente, habla de "absoluta pasividad" y "ajenidad ante la gravedad de lo sucedido" y destaca que, como presidente autonómico, era el responsable de la gestión de la emergencia. Además, señala que debería haber estado presente en el Cecopi evitando la parálisis, ordenando el envío de la alerta a la población a tiempo.

Envío de la alerta

También indica que estuvo ausente en "la gestación de esta alerta" y en la petición de más recursos. El mensaje fue finalmente enviado sin su presencia y cuando ya se habían producido la mayoría de las muertes, a las 20:11 horas. El entonces president no apareció por el Cecopi hasta las 20:28 horas.

"El presidente de la Generalitat estaba ausente en la gestación del envío de una alerta. La indecisión se mostraba en aspectos esenciales sobre la extensión del envío del Es Alert. (...) El presidente se muestra ajeno también sobre la petición de mayores recursos, la interacción entre las distintas administraciones al objeto de solicitarse recursos", reza el escrito, al que ha tenido acceso laSexta.

Por lo tanto, la magistrada indica que "desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado en el restaurante".

Los mensajes de Cuenca

Asimismo, considera la jueza que Mazón podría ser responsable de lo tarde que se mandó el ES-Alert por los mensajes que su entonces asesor, José Manuel Cuenca, envió a la exconsellera Salomé Pradas, diciéndole que no confinase a la población.

La jueza entiende que eso no era una recomendación, sino que era una orden que Mazón mandó a través de Cuenca, con quien estaba en contacto aquel día. Cabe recordar que Cuenca borró los mensajes de su móvil, pero Pradas los aportó al tribunal. Lo que no se conoce, por lo tanto, es el contenido de la conversación entre el exasesor y el entonces president.

En relación con estos mensajes, en un momento determinado Cuenca le dijo a Pradas que la llegada de Mazón al Cecopi era "inminente", un hecho que podría haber contribuido a la tardanza en el envío del mensaje.

Niega un "apagón informativo"

La magistrada también rechaza la teoría del "apagón informativo" de la Confederación Hidrográfica del Júcar que Mazón siempre ha utilizado para justificar su inacción. En sus declaraciones siempre ha defendido que "fallaron demasiadas cosas" y que "la información que se tiene ese día es fragmentada, inexacta y tardía".

El documento recopila multitud de información de los días previos y el mismo día de la tragedia que contrastan con la afirmación del expresident. Además, expone que Pradas comunicó a Mazón "la gravedad de la situación" a las 13:03 horas de aquel día, a lo que él contesta con un "OK".

En esta línea, también sostiene la jueza que "la afirmación de que el president podía permanecer ajeno, no tomar ninguna decisión, no coordinar, diferirlo todo a la Conselleria o los técnicos encargados de la misma, no controlar la adopción de decisiones, permanecer aislado durante un fenómeno meteorológico de la gravedad que se anunciaba, carece de sustento no solo lógico, sino legal".

Por todo ello, reitera que, como president de la Generalitat, Carlos Mazón tenía "funciones, competencia y responsabilidad penal durante la gestión de la emergencia".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Primera estocada de Abascal a Feijóo y su decálogo para negociar con Vox: "Me molesta, es como si tratasen con salvajes"
  2. La defensa de la víctima del exDAO eleva a cuatro las mujeres que le han revelado situaciones de acoso o agresión sexual por parte de su cúpula
  3. La jueza de la DANA da el primer paso para imputar a Carlos Mazón
  4. El Gobierno aprueba la desclasificación de documentos del 23F: se colgarán en la web de Moncloa a mediodía del miércoles
  5. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Rusia admite que continuará la guerra e insiste en que no ha logrado todos sus objetivos en Ucrania
  6. La Guardia Civil acusa a Adif de llevarse material de Adamuz sin permiso y el administrador ferroviario asegura que está "a disposición policial"