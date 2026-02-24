Feijóo dice estar "muy tranquilo" ante la posible imputación de Mazón frente a las exigencias de dimisión del resto: "Qué menos que acabe en la cárcel"

El contexto La jueza ha resaltado que Mazón estuvo aquel día tres horas sin recibir llamadas: desde las 14:30, cuando entró en El Ventorro, hasta las 17:37 cuando habló con su consellera de Interior. No consta que llamara a nadie para dar instrucciones, para coordinar o para preguntar si el Cecopi estaba en marcha.

La jueza de Catarroja ha dado un paso para imputar a Carlos Mazón por "negligencia grave" en la gestión de la DANA que causó 230 muertes en la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024. Ha presentado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) para investigar al expresident. Uno de los motivos es que Mazón estuvo tres horas sin recibir llamadas ni dar instrucciones durante la emergencia. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha expresado tranquilidad ante la situación. Pilar Bernabé, Juanfran Pérez Llorca, Joan Baldoví y Gabriel Rufián han criticado a Mazón, pidiendo su dimisión y señalando su responsabilidad en la tragedia.

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa de la DANA ha dado este martes el primer paso para imputar a Carlos Mazón por "negligencia grave" en su gestión de la tragedia que costó la vida a 230 ciudadanos de la Comunitat Valenciana aquel 29 de octubre de 2024. La jueza ha presentado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) para poder investigar al expresident de la Generalitat Valenciana, según ha confirmado el TSJCV en su cuenta de X.

Uno de los motivos para pedir la imputación de Mazón ha sido que aquel día estuvo tres horas sin recibir llamadas. Desde las 14:30, cuando entró en El Ventorro, hasta las 17:37 cuando habló con su consellera de Interior. La jueza ha resaltado que no consta que Mazón llamara a nadie para dar instrucciones, para coordinar o para preguntar si el Cecopi estaba en marcha. Sobre todo esto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo se ha pronunciado en el Congreso de los Diputados.

Mazón está a punto de ser imputado, según ha pedido la jueza, pero Feijóo ha asegurado que está muy tranquilo. "La jueza tiene sus responsabilidades y las ejerce. Y nosotros aceptamos todas las resoluciones judiciales", ha dicho el líder del PP. Sobre si Mazón debería dejar el acta, ha respondido: "Con todos los respetos, vamos a esperar tranquilamente a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, y ya les advierto que yo estoy muy tranquilo".

Pero Feijóo no ha sido el único en reaccionar tras la decisión de la jueza. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha resaltado que Mazón "pasó más horas en El Ventorro que en la emergencia". "La jueza hoy lo ha puesto negro sobre blanco. El PP tiene ya que pedirle el acta al señor Mazón", ha remarcado.

Mientras, el actual president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se ha limitado a decir que considera que "Mazón ha asumido la máxima responsabilidad política que tenía". "Respecto a las investigaciones que se están haciendo sabéis que no entro", ha añadido.

Por su parte, Joan Baldoví, portavoz de Compromís en Les Corts Valencianas, ha señalado que "al Partido Popular no le queda otro camino que es que Mazón dimita, que se vaya a casa, porque es una auténtica vergüenza para Les Corts". También se ha pronunciado en este sentido Gabriel Rufián, portavoz de ERC, quien ha afirma que Mazón "es un homicida imprudente con 230 muertos a sus espaldas". "Qué menos que acabe en la cárcel", ha expresado.

