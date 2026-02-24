Ahora

Causa de la DANA

Feijóo dice estar "muy tranquilo" ante la posible imputación de Mazón frente a las exigencias de dimisión del resto: "Qué menos que acabe en la cárcel"

El contexto La jueza ha resaltado que Mazón estuvo aquel día tres horas sin recibir llamadas: desde las 14:30, cuando entró en El Ventorro, hasta las 17:37 cuando habló con su consellera de Interior. No consta que llamara a nadie para dar instrucciones, para coordinar o para preguntar si el Cecopi estaba en marcha.

Feijóo dice estar "muy tranquilo" ante la posible imputación de Mazón frente a las exigencias de dimisión del resto: "Qué menos que acabe en la cárcel"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa de la DANA ha dado este martes el primer paso para imputar a Carlos Mazón por "negligencia grave" en su gestión de la tragedia que costó la vida a 230 ciudadanos de la Comunitat Valenciana aquel 29 de octubre de 2024. La jueza ha presentado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) para poder investigar al expresident de la Generalitat Valenciana, según ha confirmado el TSJCV en su cuenta de X.

Uno de los motivos para pedir la imputación de Mazón ha sido que aquel día estuvo tres horas sin recibir llamadas. Desde las 14:30, cuando entró en El Ventorro, hasta las 17:37 cuando habló con su consellera de Interior. La jueza ha resaltado que no consta que Mazón llamara a nadie para dar instrucciones, para coordinar o para preguntar si el Cecopi estaba en marcha. Sobre todo esto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo se ha pronunciado en el Congreso de los Diputados.

Mazón está a punto de ser imputado, según ha pedido la jueza, pero Feijóo ha asegurado que está muy tranquilo. "La jueza tiene sus responsabilidades y las ejerce. Y nosotros aceptamos todas las resoluciones judiciales", ha dicho el líder del PP. Sobre si Mazón debería dejar el acta, ha respondido: "Con todos los respetos, vamos a esperar tranquilamente a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, y ya les advierto que yo estoy muy tranquilo".

Pero Feijóo no ha sido el único en reaccionar tras la decisión de la jueza. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha resaltado que Mazón "pasó más horas en El Ventorro que en la emergencia". "La jueza hoy lo ha puesto negro sobre blanco. El PP tiene ya que pedirle el acta al señor Mazón", ha remarcado.

Mientras, el actual president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se ha limitado a decir que considera que "Mazón ha asumido la máxima responsabilidad política que tenía". "Respecto a las investigaciones que se están haciendo sabéis que no entro", ha añadido.

Por su parte, Joan Baldoví, portavoz de Compromís en Les Corts Valencianas, ha señalado que "al Partido Popular no le queda otro camino que es que Mazón dimita, que se vaya a casa, porque es una auténtica vergüenza para Les Corts". También se ha pronunciado en este sentido Gabriel Rufián, portavoz de ERC, quien ha afirma que Mazón "es un homicida imprudente con 230 muertos a sus espaldas". "Qué menos que acabe en la cárcel", ha expresado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La jueza de Catarroja recuerda el "auténtico infierno" que vivieron las víctimas de la DANA mientras Mazón estaba en 'El Ventorro' en su petición de investigación
  2. La tensión entre la derecha y la ultraderecha se dispara: el documento que pretendía ser la 'biblia' del PP para relacionarse con Vox se queda en un mero punto de partida
  3. De las "oportunidades de fugarme" de Ábalos a la súplica de Koldo para evitar la cárcel: los vídeos de su última vista en el Supremo antes de ir a prisión
  4. Un machismo estructural ante un feminismo en caída libre entre los más jóvenes: dos de cada diez mujeres han sido forzadas a tener sexo con sus parejas
  5. Ni solo son los mayores ni siempre es elegida: la soledad en auge se convierte en un reto a enfrentar para las instituciones
  6. Andrea Paula, la 'narcojefa' que dirigía el clan de su ex y huyó con un millón de euros