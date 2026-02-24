La tensión entre la derecha y la ultraderecha se dispara: el documento que pretendía ser la 'biblia' del PP para relacionarse con Vox se queda en un mero punto de partida

Sí,pero... Feijóo asume el liderazgo por encima de sus barones autonómicos, lo que choca con lo que él mismo ha venido defendiendo hasta ahora, ya que siempre presumía de dar autonomía a sus líderes regionales. "Nuestros candidatos no son marionetas que movamos con hilos mientras decidimos en Madrid", aseguraba en diciembre.

La tensión entre el PP y Vox se intensifica tras unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, acusando erróneamente a Vox de votar contra los presupuestos de Aragón. Santiago Abascal, líder de Vox, exige una rectificación, subrayando que no se les presentó el presupuesto para votar. A pesar de una conversación entre ambos líderes para destrabar negociaciones en Aragón y Extremadura, las diferencias persisten. Feijóo defiende un documento marco para las negociaciones, lo que Vox rechaza, prefiriendo acuerdos específicos. La dirección nacional del PP ha asumido el control, lo que contradice la autonomía que Feijóo solía prometer a sus líderes regionales.

En la derecha la pregunta política del día es si Alberto Núñez Feijóo va a rectificar, como le exige Santiago Abascal. El líder del PP acusó a Vox de haber votado en contra de los presupuestos de Aragón, pero eso nunca ocurrió. Abascal sabe que tiene razón y quiere aprovecharlo. Es un síntoma de cómo está la relación entre ambos.

"Tuvimos que votar en Aragón porque Vox votó en contra igual que el PSOE el presupuesto en Aragón", dijo Feijóo. Palabras que el líder de Vox ha salido rápidamente a desmentir. "No es verdad. No nos enseñaron los presupuestos, no los presentaron para votar. No quisieron negociar con nosotros. Sería bueno una rectificación en ese punto para poder continuar hablando", replicó.

La tensión entre la derecha y la ultraderecha está disparada, y eso que en las últimas horas se ha sabido que Feijóo y Abascal han mantenido una conversación para intentar desatascar las negociaciones pendientes en Aragón y Extremadura. Esta es, también, la prueba de que la dirección nacional del PP ha tomado las riendas en el asunto.

Mientras, lo que sorprende es cómo se pueden ofrecer dos versiones tan distintas de una misma charla. Feijóo ha vendido que fue bien, lo que a Abascal no le ha gustado nada. El líder de la ultraderecha acusa al PP de tratarlos como "salvajes" tras la publicación del documento marco que debe regir los pactos' populares' con Vox.

"Queremos que los españoles sepan cuál es el marco de juego en el que el PP se va a mover para intentar respetar el resultado de las urnas", ha defendido Feijóo. Pero Abascal ha respondido: "Que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendieran domar a Vox me molesta. Es algo que creo que no es correcto y empezar con mal pie".

Además, Feijóo ha dejado claro que no va "a pactar nada en contra de la Constitución" ni "a declarar un programa insumiso en contra de las leyes". Ante lo que el líder de Vox ha señalado que le "molesta" que, de alguna forma, "el señor Feijóo pretenda insinuar que Vox es un partido que no defiende el Estado de derecho, el sistema democrático".

Todo por un documento que pretendía ser la nueva 'biblia' del PP para relacionarse con Vox. En las últimas horas, sin embargo, ellos mismos se han dedicado a restarle importancia y ahora lo venden casi como un mero punto de partida para empezar las negociaciones y, de paso, lanzan un rejonazo a Abascal.

"Yo entiendo que el señor Abascal no viene del mundo del derecho, pero todos los que nos hemos dedicado al derechos sabemos perfectamente que un documento con una propuesta es, precisamente, el embrión de lo que puede ser una negociación", ha remarcado Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso. Y ha añadido: "De verdad, yo creo que es de muy buena voluntad que la primera fuerza política que ha ganado unas elecciones que tiene que llegar a un acuerdo con la tercera fuerza política ponga un documento y que sobre él podamos entendernos".

Pero la ultraderecha no les compra esas explicaciones y en Vox quieren que las negociaciones sean a medida, de punto en punto. No quieren saber nada de ese documento marco del PP, lo que quieren los de Abascal es que esa negociación sea cosa de dos, de Vox y del PP, e ir negociando medida a medida, yendo a lo concreto, y, solo entonces, ver si ese acuerdo es viable. Así, ponen como ejemplo las negociaciones de la Generalitat Valenciana, primero con Carlos Mazón y luego con Pérez Llorca.

El siguiente en la ruta electoral que ha diseñado el PP, después de Castilla y León, es Juanma Moreno. Este martes se le ha visto en un acto con el rey en Palos de la Frontera, en Huelva. El líder del PP en Andalucía aún no ha dicho en público qué le parece que el PP nacional dirija las negociaciones de todos lo barones regionales con Vox.

Aunque hace unos días pidió autonomía. "Ahora mismo hay comunidades autónomas que han tenido elecciones y cuyos presidentes autonómicos están en negociaciones. Máximo respeto a las decisiones que vayan a adoptar. Yo soy muy respetuoso con los demás igual que me gusta que lo sean conmigo. Entonces, cuando yo tomo mis decisiones me gusta que me respeten y, por tanto, respeto las que toman los demás", afirmó.

Mientras tanto, la dirección nacional del PP ha tomado el control sobre las negociaciones. Feijóo asume el liderazgo por encima de sus barones autonómicos, lo que choca con lo que él mismo ha venido defendiendo hasta ahora. Él siempre presumía de dar autonomía a sus líderes regionales. "Nuestros candidatos no son marionetas que movamos con hilos mientras decidimos en Madrid", aseguró en diciembre, hace solo unos meses.

"Son los dirigentes electos los que tienen que llevar el protagonismo de las conversaciones. No comparto el que dirigentes nacionales de los partidos políticos vayan a concretar o, incluso, a cambiar conversaciones o negociaciones preliminares que existían en esos ámbitos autonómicos", afirmaba en junio de 2023.

