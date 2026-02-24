Almeida frena a Abascal e impide que cese a Ortega Smith como portavoz de Vox: el grupo municipal se rompe en dos

Los detalles "Algunos tendrán que explicar por qué han querido poner a Vox en la tesitura del enfrentamiento y la división", ha acusado hoy Ortega Smith en un claro mensaje a Abascal hablando de "entorpecer" la labor de su grupo.

La Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha frenado la petición de Vox de relevar a Javier Ortega Smith al frente de la portavocía municipal del partido. En un informe jurídico, recuerdan que solo los concejales del grupo municipal de Vox pueden nombrar y cesar a su portavoz. Así, rechazan el escrito del secretario general del partido ultra, Ignacio Garriga, en el que se solicitaba que Ortega Smith fuera sustituido en la portavocía por Arantxa Cabello, tal como decidió el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), máximo órgano del partido entre asambleas.

Así, el informe avala que Ortega Smith siga como portavoza de Vox en el Ayuntamiento mientras conserve el aval de otros dos de los cinco concejales ultras. Smith cuenta con el apoyo de la exdiputada Carla Toscano e Ignacio Ansaldo. Ambos han sido suspendidos cautelarmente de militancia por no acatar la orden nacional de nombrar a Cabello como nueva portavoz de Vox.

Mientras, el Pleno ha arrancado hoy Ortega Smith dando voz al relato de Vox, aunque también ha tenido un momento para arremeter contra el líder nacional, Santiago Abascal.

"Algunos tendrán que explicar por qué han querido poner a Vox en la tesitura del enfrentamiento y la división", ha acusado Smith, sin mencionar a Abascal directamente, y hablando de "entorpecer" la labor de su grupo.

Lo que es clara es la ruptura en el propio grupo municipal de extrema derecha. Aunque Ortega Smith ha buscado la foto de la normalidad con el resto de concejales, hoy la división se ha evidenciado ya en los primeros minutos del pleno madrileño, en la votación del acta de la sesión anterior. Primero Arantxa Cabello y Martínez Vidal, y después en bloque Ortega, Toscano y Ansaldo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.