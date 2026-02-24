Los vídeos de las amigas de Ábalos y Koldo ante el Supremo: del piso pagado de Jésica al currículum falso de Claudia

¿Por qué es importante? Al igual que con las declaraciones del exminsitro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor durante esa etapa, Koldo García, laSexta ha tenido acceso a la declaración ante el Supremo de Jésica Rodríguez y Claudia Montes.

La declaración de Jésica Rodríguez ante el Tribunal Supremo revela detalles sobre su relación con el exministro José Luis Ábalos. Rodríguez confirmó haber realizado viajes oficiales con Ábalos "todos los meses" y admitió haber cobrado de empresas públicas sin trabajar. Además, habló sobre su residencia en un piso de lujo en Madrid, cuyo alquiler no pagaba, afirmando que Ábalos y su asesor Koldo García gestionaban todo. El juez consideró "chocante" que siguiera viviendo allí tras romper con Ábalos. Otra ex pareja, Claudia Montes, también declaró, admitiendo haber conseguido empleo gracias a la trama, con un currículum falso. Ambas rompieron a llorar durante sus declaraciones.

Al igual que con las declaraciones del exminsitro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor durante esa etapa, Koldo García, laSexta ha tenido acceso a la declaración ante el Tribunal Supremo de Jésica Rodríguez, quien fuera pareja del ya también exsocialista, que declaró como testigo y confirmó que realizó viajes oficiales con él "todos los meses".

"¿Usted a don José Luis Ábalos le acompañó en viajes oficiales que él hacía en su condición de ministro en ese momento?", le preguntó el magistrado Leopoldo Puente. "Hacíamos viajes todos los meses, pero no le sé decir realmente, le mentiría si dijera que hice 15 o hice 20", respondió Jésica. Además, confirmó que cobró de las empresas públicas Ineco y Tragsatec sin ir a trabajar.

Pero si hay una imagen llamativa de la declaración de Jésica Rodríguez es la de su llanto. Al hablar sobre el piso de lujo en el que residió en la Plaza de España de Madrid entre 2019 y 2022, confirmó que ella no pagaba ese alquiler. "El señor Ábalos me dijo que escogiera un piso que a mi me gustara y escogí el de Torre de Madrid porque estaba cerca de Ferraz y cerca de universidad. Luego el señor Koldo fue el que se puso en contacto conmigo y me dijo que el día de la visita tenía que quedar con un tal Alberto", detalló.

"Yo no sé quien pagaba el piso. Yo imaginaba que lo estaba pagando el señor Ábalos coordinándolo con el señor Koldo, porque Koldo siempre le gestionaba todo. Incluso si tenía que comprar el tabaco", añadió la exnovia de Ábalos.

Al escuchar esas palabras, el juez Puente aseguró que le parecía "chocante" que siguiera viviendo en ese piso casi dos años después de haber roto su relación con el entonces secretario de Organización del PSOE. "Él, lo que me dijo, fue que mientras yo estuviera estudiando la carrera que yo siguiera tranquilamente en la casa. Yo entendí que él me había fallado", respondió, y en ese momento rompió a llorar. "A mi esto me duele mucho...", prosiguió, a lo que el magistrado le respondió ofreciéndole la posibilidad de interrumpir la declaración y tomándose el tiempo necesario antes de continuar.

Otra de las presuntas parejas de Ábalos también compareció ante el Alto Tribunal. Se trata de Claudia Montes -quien fuera Miss Asturias- la cual en mayo de 2025 admitió ante el juez haber conseguido un trabajo gracias a la trama, para lo que le falsearon el currículum. De hecho, relató haber pedido "al señor Koldo, en varias ocasiones, que, por favor" le "dijera qué currículum habían entregado". Una declaración en la que rompe a llorar al ser preguntada por los comentarios "obscenos" que recibió de Koldo.

