Barómetro de Fad Juventud

Más de la mitad de los hombres jóvenes ven el feminismo como "una herramienta de manipulación política"

El dato También está en caída el número de jóvenes españoles que se declaran feministas, que se sitúa en un 38,4%, lo que supone una caída de casi 12 puntos respecto al registro de 2021 del barómetro de Fad Juventud.

Manifestación de la Asamblea 8M por las calles de Barcelona
Un 51,5% de los varones jóvenes españoles considera que el feminismo es "una herramienta de manipulación política". Es uno de los datos más destacados del último barómetro de Fad Juventud, que demuestra que el número de chicos que tienen esa percepción del movimiento feminista se ha doblado en cinco años. Pero esto no es solo cosa de hombres, pues un 38,8% de las chicas comparte esa misma opinión.

También está en caída el número de jóvenes españoles que se declaran feministas, que se sitúa en un 38,4%, lo que supone una caída de casi 12 puntos respecto al registro de 2021, cuando este indicador se situó en el 49,9%. En estos cinco años también se ha duplicado el número de jóvenes que piensa que el feminismo "solo se utiliza como herramienta política de manipulación y adoctrinamiento", pasando del 22,1 al 45,3%.

Pero no todo es negativo. Un 49,2% de los encuestados piensa que el feminismo "es necesario para conseguir la igualdad real" entre el hombre y la mujer. Ante esta situación, Fad Juventud sostiene en su informe que "esta coexistencia de adhesión y desconfianza dibuja un escenario complejo en el que los posicionamientos en torno al género no son homogéneos y reflejan tensiones presentes en el debate público actual".

El estudio también muestra que el 48,9% de la juventud considera que "existen desigualdades de género en España grandes o muy grandes". Sin embargo, la percepción es muy distinta entre las hombres y mujeres, pues el 61,4% de ellas sostiene que hay "desigualdades elevadas", algo que solo comparte el 36,7% de los varones.

Esa brecha también se produce cuando los jóvenes son preguntados sobre si se consideran feministas, pues el 51,3% de las mujeres responde que sí frente al 26% de los hombres. También muestra este estudio que la percepción de los jóvenes como feministas aumenta conforme va incrementándose la edad, alcanzando el pico en la franja entre los 30 y los 39 años, donde un 52,2% de los encuestados se considera feminista.

Asimismo, el barómetro muestra que el 67,7% piensa que "la violencia de género es un problema muy grave". En el lado contrario, el 50,8% "cree que los hombres están desprotegidos ante denuncias falsas por violencia de género", y el 44,6% considera que "se ha perdido la presunción de inocencia".

Es la quinta edición de este informe bienal de Fad Juventud que analiza las percepciones y actitudes de la juventud española en torno al género basándose en una encuesta online a 3.327 personas residentes en España, de las que 1.528 son jóvenes de entre 15 y 29 años. El trabajo de campo se desarrolló entre abril y mayo de 2025.

