"No se va dejar solo a nadie": la estrategia de Bustinduy combatir la soledad en España

Los detalles La hoja de ruta, aprobado y presentada esta martes, establece objetivos concretos y líneas de actuación para integrar las políticas públicas de las tres administraciones, entre las que figura el desarrollo de estructuras estables de participación ciudadana o la puesta en marcha de un sistema estatal de indicadores y seguimiento de las soledades.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha presentado este martes la estrategia para detectar y combatir todos los tipos de soledad no deseada, aprobada en el Consejo de Ministros de esta semana y con la que pretende "no dejar solo a nadie". "Vamos a defender los preceptos del estado social. Aquí no se va a abandonar a nadie ni se va a dejar solo a nadie", ha subrayado Bustinduy en la rueda de prensa posterior desde Moncloa.

La nueva estrategia establece objetivos concretos y líneas de actuación para integrar las políticas públicas de las tres administraciones (estatal, autonómica y local), entre las que figura el desarrollo de estructuras estables de participación ciudadana o la puesta en marcha de un sistema estatal de indicadores y seguimiento de las soledades.

Bustinduy ha concretado que se desarrollarán estrategias para prevenir fenómenos de aislamiento social fomentados, entre otras cuestiones, por el teletrabajo, la dificultad de acceso a la vivienda o el entorno rural. También se trabajará para que la medicina comunitaria y la atención primaria pueda prescribir participación social y comunitaria, y se elaborarán mecanismos de gobernanza digital para que la juventud no se vea expuesta a dinámicas de exclusión social.

El ministro ha afirmado que "muy pocos países en el mundo han intervenido en esta materia" y ha elogiado el trabajo hecho por Japón en esta línea. En su opinión, la cronificación de la soledad en la sociedad se debe a "décadas de antropología neoliberal"; al fomento de una "sociedad individualista, segmentada, atomizada"; y a la extensión de un imaginario que prioriza "la dimensión individual de la vida social, la competición entre sujetos y el desentenderse de lo comunitario".

"Buscamos defender un modelo de cohesión social y solidaridad que haga realidad los mandatos y preceptos constitucionales", ha apostillado Bustinduy.

