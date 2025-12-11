El novio de Ayuso utilizaría una identidad falsa para trabajar en el Grupo Quirón

Los detalles Alberto González Amador estaría utilizando un correo electrónico bajo otro nombre para sus negocios con Quirón Salud, según ha adelanto 'elDiario.es'.

El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha sido señalado por usar una identidad falsa en el Grupo Quirón, según 'elDiario.es'. Operaba bajo el nombre de Alberto Burnet González y tenía un correo corporativo con ese alias. La Audiencia Provincial de Madrid lo investiga por presunta corrupción, vinculada a un pago de casi 500.000 euros en una operación sospechosa. Además, enfrenta cargos por defraudar más de 350.000 euros con facturas falsas. Quirón Salud afirma que era un proveedor externo. Díaz Ayuso defiende a González Amador, criticando el acoso mediático, mientras que la oposición cuestiona su relación con el grupo sanitario.

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha visto envuelto este jueves en una nueva polémica tras trascender que estaría utilizando una identidad falsa dentro del Grupo Quirón.

Así lo ha publicado 'elDiario.es', que indica en una información que González Amador opera dentro del grupo Quirón Salud bajo el alias de Alberto Burnet González, y cuenta con un correo corporativo a ese nombre. Además, tenía asignado en el fichero interno el cargo de director de Proyectos, Servicios Centrales.

La Audiencia Provincial de Madrid investiga a González Amador por presunta corrupción en los negocios por el presunto pago de 499.836,92 euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención por la adquisición de una empresa en 2020, una operación en la que la Fiscalía ve una posible "comisión encubierta".

Esta investigación es una pieza separada de la causa principal por la que González Amador está procesado junto a otros cuatro empresarios por defraudar, presuntamente, 350.951 euros entre 2020 y 2021, y utilizar para ello un supuesto entramado de facturas falsas.

Quirón Salud siempre ha defendido que González Amador era un proveedor externo que facturaba por sus servicios. En este sentido, ha justificado que no es el único colaborador con un correo corporativo. Según ha expresado un portavoz oficial a 'elDiario.es',

la compañía cuenta con más de 1.500 personas externas que disponen de correos corporativos.

Concretamente, Quirón Prevención (área al que pertenecía el mail de González Amador) "opera con 11.492 cuentas de correo (9.967 empleados internos, 684 personal externo de empresas colaboradoras y 841 personal mercantil)".

Sobre el nombre en la dirección de email, ese mismo portavoz ha afirmado que se cambió la dirección en 2023 debido a la gran cantidad de mensajes que empezó a recibir cuando se hizo pública su relación con Ayuso.

Ayuso sale en su defensa

Díaz Ayuso ha salido en defensa de González Amador, pues a su entender "en un país libre, cualquier ciudadano anónimo puede ponerse el correo electrónico que le dé la mismísima gana".

"Un particular puede ponerse el correo electrónico que considere", ha contestado Díaz Ayuso a los medios cuando le han preguntado al respecto a su llegada a una visita a la tienda de Primark en la Gran Vía madrileña. También ha denunciado que "desde la 'prensa del régimen' están acosando" a González Amador.

"No puede ponerse el correo electrónico que uno decide, sino el que decide Radio Televisión Española o la Moncloa", ha abundado. Y ha interpelado al periodista que le preguntaba: "¿Qué correo electrónico se tiene que poner cada uno? ¿Cuál es el tuyo?".

Las críticas han llegado desde la izquierda. El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha asegurado en la red social X que la identidad falsa de González Amador en Quirón es "tan falsa" como sus facturas investigadas por la Justicia o la causa "contra el fiscal general para tapar sus chanchullos".

Y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, ha opinado que esta noticia demuestra que González Amador es "empleado de Quirón" y, por tanto, Isabel Díaz Ayuso también lo es.

Bergerot ha asegurado que "Alberto González Amador, alias Alberto Quirón, alias Alberto Burnet" tiene correo corporativo con rango de director de proyectos en el grupo Quirón, por lo que es "empleado" del grupo sanitario.

