La normalidad institucional que trató de reventar Ayuso dando plantón a Sánchez continúa. Prueba de ello son los encuentros que se celebran durante la mañana de este viernes en Moncloa entre el presidente del Gobierno y las dirigentes autonómicas de Baleares y Extremadura. Cuestión de importancia al tener en cuenta que tanto la balear Margalida Prohens como la extremeña María Guardiola pertenecen al Partido Popular (PP).

Estos encuentros se enmarcan en una ronda de reuniones que Sánchez lleva a cabo desde hace semanas con el fin de fomentar el diálogo entre Administración Central y las regiones, aunque con la sombra de la financiación autonómica como protagonista. Un foco que se generó después de que PSC y ERC acordaran diseñar una singular para Cataluña como parte de un pacto de investidura. De esta manera, los socialistas catalanes se garantizaban los votos de los republicanos para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat.

Unas citas, además, a las que han acudido todos los presidentes autonómicos, incluidos los 'populares'. Será entonces la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien marque la diferencia. El orden protocolario contemplaba que el encuentro tuviera lugar este viernes, tal y como le trasladó el gabinete de Sánchez al de Ayuso la semana pasada. Tras unos días de reflexión, este lunes Ayuso declinó la invitación.

Sol lo comunicó de forma oficial a través de un comunicado en el esgrimían dos razones. Por un lado, Ayuso considera que el encuentro que le proponían "se celebra en el marco de una ronda de reuniones posteriores a la negociación de la ruptura de la Hacienda común de todos los españoles con los socios independentistas del Gobierno". Es decir, el pacto entre PSC y ERC que se mencionaba unas líneas más arriba y que, de hecho, también hizo dudar a otros presidentes del PP.

Aseguraban que este pacto "va a ser letal para el Estado de Derecho, la unidad de España y la solidaridad entre regiones", lo cual les llevaba a no poder dar "por válida esta decisión que (...) nunca se ha consultado ni con los presidentes autonómicos ni con el pueblo español en programa electoral alguno". Así, sostenían que "no se puede normalizar lo que no lo es".

No obstante, había otra cuestión que llevó a Ayuso a rechazar la cita con Sánchez. La difamación. "Menos de 24 horas antes de la convocatoria de La Moncloa, el presidente del Gobierno difamó a la presidenta en viaje oficial a Bruselas, con unas gravísimas acusaciones que iban en la misma línea que su intervención, el día anterior, en el Congreso de los Diputados".

En estas declaraciones que alegan desde la Comunidad de Madrid, el presidente del Ejecutivo valoraba la 'imputación' del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a raíz de la filtración de correos electrónicos entre un fiscal de Delitos Económicos y el abogado de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. Una información que fue tergiversada cuando se apuntó a que había sido el Ministerio Público el que había propuesto un pacto de conformidad a González Amador, siendo que había sido al revés después de que el empresaria admitiera un delito de fraude fiscal.

"Probablemente, la noticia que conocimos ayer nos permita recordar el origen de todo esto, que es que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de un delincuente confeso, da pie a un bulo", dijo Sánchez en una comparecencia ante los medios de comunicación. Palabras similares a las que horas después también recurrió el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños.

Precisamente, este extremo fue el que llevó a Sol a argumentar en su comunicado que "los ministros han recibido la orden de repetirlas durante las últimas horas, en una campaña inaceptable e impropia de un Gobierno contra una administración inferior". Tras señalar que se trataba de una situación sin precedentes, subrayaron "el deterioro institucional al que se está sometiendo a España", el cual consideran "no puede pasarse por alto". Incluso, días más tarde Ayuso acusó a Sánchez de haber instaurado un 'estado policial'.

Mientras que la decisión de la dirigente 'popular' se calificó desde el Consejo de Ministros como una "dejación de funciones", así como de "irresponsabilidad", Ayuso contó con apoyo por parte de su presidente, Alberto Núñez Feijóo. "Cuando en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, le llama corrupta el propio presidente del Gobierno y cuando varios ministros insisten en que es una corrupta y a su familiar se le llama delincuente confeso, cómo no voy a entenderlo", se preguntaba de forma retórica.

Una comprensión que Feijóo ya le trasladó a Ayuso cuando el domingo -un día antes del anuncio- mantuvieron una llamada, pero que no evita que para el líder en Génova la decisión de Ayuso sea un "error institucional", según apuntaron fuentes 'populares' a la Sexta. Una consideración que ya dejó caer hace unas semanas cuando Ayuso no dudó en pedir al resto de barones de su partido que no acudieran a estos encuentros.

Sobre esta cuestión también se pronunció el portavoz del PP Borja Sémper quien trató de equilibrar la situación y así no desautorizar ni a Feijóo ni a Ayuso. En una entrevista en Espejo Público, Sémper expresó que "Ayuso hace lo que cree oportuno, es su responsabilidad y nos corresponde respetarlo". Eso sí, admitió que él sí hubiera ido a la cita.

Pese a la ausencia de Ayuso y las grietas que se abrieron entre las filas del PP a raíz de la decisión de la presidenta madrileña, este viernes sí que acudirán a Moncloa las presidentas 'populares' de Baleares y de Extremadura. Unos encuentros con dirigentes autonómicos que se reanudarán el próximo viernes 22 de noviembre con la reunión del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa y del castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco. Le seguirán los de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y Melilla, Juan José Imbroda.