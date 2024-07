El vicepresidente de la Junta de Castilla y León,Juan García-Gallardo, de Vox, ha confirmado este viernes en rueda de prensa en la sede del Gobierno autonómico su dimisión en el Ejecutivo fruto de una decisión "reflexionada" y que "no ha sido fácil".

Esta decisión ha venido precedida de la decisión de Vox de romper los gobiernos autonómicos tras la decisión del Partido Popular de aceptar en esas comunidades el reparto de los menores migrantes. Y, como pudo conocer laSetxa, tanto Juan García-Gallardo como Vicente Barrera Simó, vicepresidente primero y ya exconsejero de Cultura y Deportes de la Generalidad Valenciana, han sido los miembros que han mostrado mayor reticencia a la postura inicial de Santiago Abascal.

Y, de hecho, García-Gallardo ha recalcado que es una decisión para la que no ha tenido alternativa tras la decisión del Partido Popular: "Nuestra voluntad era cumplir acuerdo, pero la dirección del PP no nos ha dejado alternativa. Feijóo nos ha metido en callejón sin salida. La palabra que habíamos dado nos ha llevado a tomar la decisión. Yo tenía la decisión tomada, lo publiqué en redes. Por responsabilidad y lealtad he esperado a que se tomara decisión colegiada y coordinada".

Pese a la ruptura, ha traslado su "agradecimiento personal", su "afecto" y su "cordialidad" al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha entregado en mano este viernes su carta de dimisión. "Nos hemos podido despedir con cariño y con afecto el que nos hemos proferido durante los dos últimos años, con respeto institucional y con colaboración leal, buscando el mejor interés de la comunidad de Castilla y León", ha aseverado.

"Nosotros hemos sido claros durante las últimas semanas, hemos sido contundentes con cuál iba a ser nuestra respuesta. Muchos no nos dieron credibilidad, pero aquí estamos cumpliendo nuestra palabra", señala.

Aunque concuerda con la decisión de Santiago Abascal, ha indicado que su decisión es "personal, pero que espera que los otros tres consejeros de Vox en la comunidad "renuncien también".

Asumirá la portavocía del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes

Con su salida como vicepresidente de las Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo asumirá ahora la portavocía del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes, que hasta ahora ejerce el salmantino Carlos Menéndez.

Durante su intervención en la que ha anunciado su dimisión, García-Gallardo ha explicado que, por decisión de la Dirección de Vox, pasará "a la oposición" como portavoz, una tarea que ejercerá "con responsabilidad y siempre pensando en el interés general de España, en el bien común y en la justicia social".