Enfado en la Fiscalía General del Estado por la difusión de los mensajes de WhatsApp que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, envió a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, para pedirle que publicara la nota de prensa sobre el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por fraude fiscal y falsedad documental, para desmentir el bulo, difundido por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, de que el Ministerio Público le había ofrecido un pacto de conformidad.

En esos mensajes, revelados este jueves por el diario 'El Mundo', García Ortiz apremia a la fiscal superior a publicar una nota para aclararlo: "Hay que sacarla, si tardamos se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo. Es imperativo sacarla", advierte en ellos. "Nos están dejando como mentirosos", señala en otro mensaje. "Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. La actuación de los compañeros y de la fiscalía es impecable y hay que defenderla", insiste.

Ante la difusión de estos mensajes, desde el entorno de García Ortiz se destaca que pidió a Lastra desmentir el bulo de Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como M.Á.R y principal asesor de Ayuso, y que en los mensajes incluso utilizó el emoticono de dos manos juntas en señal de ruego. Según las mismas fuentes, la fiscal superior de Madrid no contestó a los mensajes ni al teléfono y por eso García Ortiz le insistió.

Finalmente, hablaron por teléfono y, según la versión del fiscal general, Lastra jamás le dijo que no quisiera publicar la nota porque vulnerase el derecho de nadie. Su único argumento era que ya estaba todo publicado y que no tenía sentido dar una nota, ya que a ella no le gusta filtrar sino dar la información a todos los medios a la vez.

Desde el entorno del fiscal general también destacan que él le dice que la nota está correcta en fechas y contenido -como reflejan los mensajes publicados por 'El Mundo'- porque la fiscal le traslada en la conversación telefónica que bailaba alguna fecha, no alertando sobre la presunción de inocencia.

Así las cosas, hay mucho enfado en la Fiscalía General por la publicación de estos mensajes. García Ortiz no entiende cómo se pueden publicar mensajes que forman parte de una conversación privada: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) "no puede hurgar en las conversaciones del fiscal general", trasladan las fuentes consultadas, que se preguntan si la filtración de estos mensajes también se investigará.

La nota de prensa

Y es que la publicación de estos mensajes se produce mientras el TSJM investiga precisamente esa nota de prensa con la que la Fiscalía salió al paso de informaciones falsas que apuntaban a que el Ministerio Fiscal había ofrecido un pacto a González Amador, cuando fue el abogado de este quien lo propuso. Ello, a raíz de una querella por presunta revelación de secretos interpuesta por el propio González Amador, que a su vez está imputado por fraude fiscal y falsedad documental.

El comunicadoen cuestión, publicado el 14 de marzo, aclaraba que "el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal" había sido propuesto por el letrado y desglosaba la cronología de la investigación. Antes de eso, M.Á.R. había publicado en redes sociales una información falsa, afirmando que la Fiscalía había ofrecido por email un acuerdo a González Amador y que, antes de poder responder, había dicho recibir "órdenes de arriba" para que no lo hubiera.

La Fiscalía respondió a la difusión de esa noticia falsa con la nota de prensa objeto de investigación, cuya responsabilidad ha asumido repetidamente el fiscal general del Estado.