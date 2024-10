Salvador Illa, actual president de la Generalitat de Cataluña con el PSC, ha intervenido en estas segunda jornada de Metafuturo 2024, un evento organizado por Atresmedia que aborda los principales desafíos del mundo de la mano de expertos nacionales e internacionales, además de importantes representantes políticos.

"Como president de la Generalitat es un placer venir a Madrid y hacerlo además, en este magnífico Ateneo, símbolo de diálogo, debate y de la difusión del conocimiento y la cultura. Diálogo, debate de propuestas e intercambio de ideas que es lo que necesitamos cultivar más que nunca ante la bronca constante y los monólogos sordos que algunos nos quieren imponer", ha comenzado destacando el president, para lanzar una propuesta: que la siguiente edición de Metafuturo se celebre en Barcelona.

Estamos en un mundo en cambio -asegura Illa, "de un cambio histórico y de época, de esos que se producen muy de vez en cuando, de un cambio acelerado y de gran calado que va a dibujar un mundo distinto al que conocemos". Es por ello que el actual president quiere explicar cuál es el proyecto de Cataluña y hacia donde debe dirigirse en este contexto de cambio.

"Y Cataluña lo afronta con un programa de tres pasos: autogobierno, voluntad de ser de Cataluña, implicación y construcción en la mejora de España y por último, participación activa y constructiva en una Europa de horizonte federal", explica el president. Defiende además, de forma tajante y convincente que España es "plural, diversa y de horizonte federal y que Cataluña forma parte de esa España, que "Cataluña no se va a ningún lado".

Autogobierno de Cataluña

En cuanto al primer punto (autogobierno), explica que Cataluña tiene voluntad de ser y tener una identidad propia y una voluntad de autogobernarse, algo que tiene raíces históricas profundas. "Mi propósito es mejorar este autogobierno y recuperar la excelencia en las políticas publicas. Estos últimos años la energía se ha centrado en exceso en otros temas y nosotros queremos volver a ser excelentes en las políticas publicas que nos corresponden, es por ello que toda la energía de mi Gobierno va a a ponerse en este empeño, particularmente en el ámbito de la salud, quizá la principal política pública", asegura el político.

De hecho, informa que han puesto en marcha un proyecto de reforma de la sanidad catalana para adaptar el sistema sanitario a la nueva realidad demográfica y tecnológica; también en el ámbito educativo y en la Administración pública. En definitiva, "reformar servicios públicos para mejorarlos", asiente el president.

Por otro lado, informa, que desde el nuevo gobierno, han puesto en marcha un proyecto ambicioso en materia de vivienda, con el horizonte puesto en 2030, para construir 50.000 viviendas públicas asequibles, con una inversión presupuestaria de 4.400 millones de euros".

También, en el campo de las infraestructuras pública, "hemos de poner un empeño especial", asegura el president, especialmente en el agua -seguimos en sequía en Cataluña- y el objetivo que tenemos para 2030 es el de tener una autosuficiencia hibrida del 70%; igualmente en materia de energías renovable que "de ser pioneros, hemos pasado a estar en peores posiciones que muchas otras comunidades".

El president también quiere hacer hincapié en la necesidad e implicación de reforzar el talento (hay más universitarios que nunca) y reforzar el ámbito de la cultura y de la lengua catalana, una riqueza -asegura- "no solo para Cataluña sino para el conjunto de España, que vamos a proteger y reforzar".

También ha tenido el nuevo president palabras para el tema de la financiación económica, algo que ha querido dividir en tres mensajes. En primer lugar, "todas las comunidad autónomas ven necesario reformar el actual sistema de financiación, no he visto a nadie que defienda el actual". En segundo lugar, "Cataluña ha hecho una propuesta que no va contra nadie, sino que simplemente se trata de un proyecto que está dentro de la legalidad vigente, que reivindica la solidaridad con el resto del territorios" y, que también y, en tercer lugar, que "se circunscribe a nuestra visión de una España federal".

Cataluña en España y en Europa

Por otro lado, el segundo eje en que se centrará el proyecto de Cataluña será en la "implicación y construcción en la mejora de España", donde el president asegura tajante que "Cataluña no se va a ningún lado, que Cataluña va a estar, que nos quedamos, pero no mudos ni callados, sino que vamos participar y a defender nuestra visión de España, de una España plural, diversa y de horizonte federal".

Porque además, añade que "ningún presidente ni ninguna presidenta de ninguna comunidad autónoma representa más a España que los demás. Y de España y representando a España, también habla Cataluña, al mismo nivel, con el mismo derecho y nobleza".

Y por último, y en tercer lugar, habla del tercer eje o paso de Cataluña en la participación activa y constructiva en una Europa de horizonte federal: "Europa, un espacio compartido con características como una economía que funciona, los regímenes de libertad de democracia y con estados de bienestar", afirma el president, finalizando que hay que "hay que mantener el modelo europeo, y la forma de hacerlo es seguir estando abiertos al mundo. Europa tiene que fortalecerse".