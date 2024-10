Alberto Núñez Feijóo ha dejado una frase en su comparecencia de este miércoles desde el Congreso de los Diputados que promete generar revuelo. Al referirse al plantón de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez, el líder del PP ha asegurado que entiende que una persona que es "atacada de forma sistemática" por parte del presidente del Gobierno "no está en condiciones para esta reunión simplemente desde el punto de vista anímico".

"¿Cómo no lo voy a entender? Claro que apoyo a la presidenta. Cuando una persona es atacada de forma sistemática cuando el presidente la llama corrupta. ¿Cómo no voy a entender que cualquier persona con estas condiciones, simplemente desde el punto de vista anímico, no está en condiciones para esta reunión?", ha afirmado concretamente Feijóo.

La frase de Feijóo no ha sido improvisada: la tenía escrita en sus papeles. En la tarde de este miércoles, Ayuso tiene un acto en el Museo Reina Sofía con motivo de los Premios Influyentes 2024, aunque no se espera que se pronuncie ni sobre esta ni sobre la noticia de que su pareja, Alberto González Amador, habría intentado desgravarse varios gastos de unas vacaciones de 11 días con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ante esta frase, fuentes de la Puerta del Sol han trasladado que no han visto la comparecencia de Feijóo, añadiendo: "Nosotros hemos dicho lo que hemos dicho. Que expliquen ellos (Génova) la frase". A esto, han precisado que Ayuso "dará respuesta a todo lo que se ha dicho de ella en los ultimos días" este jueves en el Pleno de la Asamblea. "Como es habitual en ella, no defraudará", anticipan estas fuentes.

"Sin Ábalos no existiría Sánchez. Sánchez está rodeado de corrupción", ha afirmado un Feijóo que ha llegado a hablar de "putrefacción" en la Presidencia del Gobierno. "El único político con su mujer investigada es el presidente. Su pareja usó la Moncloa para hacer negocios. El único que tiene nombre en clave en la trama es el presidente", ha aseverado.

El novio de Ayuso intentó desgravarse gastos de sus vacaciones con la presidenta madrileña

Volviendo al otro gran tema que involucra a la presidenta de la Comunidad de Madrid, este miércoles hemos conocido que su pareja intentó desgravarse productos como "hilo dental, pelotas de pádel y pasta de dientes", como ha contado el periodista Miguel Ángel Campos explicaba este martes en Al Rojo Vivo.

Estos gastos extra se sumarían a esos gastos por vacaciones que González Amador habría presentado para su deducción, unas facturas del alquiler de dos vehículos en el extranjero pagadas por su empresa. Un intento, según los expertos de rebajar el beneficio empresarial para poder luego reducir la cuota tributaria.

Además, la web de transparencia de la Comunidad de Madrid revela que Isabel Díaz Ayuso utilizó la Sala de Autoridades del aeropuerto de Barajas para los vuelos Madrid-Zagreb y Atenas-Madrid los días 16 y 27 de agosto de aquel 2021. Un gasto al erario público ya que la Comunidad de Madrid habría pagado 290,4 euros por la reserva de esa sala para el viaje privado de Ayuso en esas dos jornadas.