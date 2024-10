La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que España era un "estado policial" instaurado por el Gobierno que dirige Pedro Sánchez a través de lo que califica como abuso. Unas declaraciones que llegaron a última hora de la jornada de este miércoles y cuando ya se conocía la ampliación de la investigación sobre su pareja, Alberto González Amador.

"España está viviendo el peor momento institucional de su historia democrática", decía Ayuso al considerar que "las prácticas que han arrasado con la democracia en muchos países, por ejemplo, hispanoamericanos, han llegado a Europa de la mano de nuestro presidente", en referencia a Pedro Sánchez. Cuestión que le lleva a subrayar que "España ya es un Estado policial".

A su vez, hace esta consideración al observar que "un ciudadano particular ve troceada y convenientemente publicada su declaración de Hacienda con escarnio, lo cual es completamente ilegal, por ser la pareja de una adversaria política". Palabras que hacen referencia a su pareja, la cual admitió ante la Fiscalía la comisión de dos delitos; uno de fraude fiscal y otro de falsedad documental. Cabe destacar que, ahora, esa investigación ha sido ampliada a raíz de una denuncia que presentaron PSOE y Más Madrid.

No obstante, la dirigente 'popular' fue más allá con estas graves acusaciones y rescató la "definición oficial de un estado policial", la cual no dudó en recitar ante un auditorio repleto de personas. "Es un gobierno que ejerce un control excesivo y autoritario sobre la sociedad. Los derechos y libertades civiles están restringidos y las autoridades tienen capacidad de vigilar, reprimir y castigar a la población con poca o ninguna supervisión judicial", parafraseaba Ayuso.

Al parecer, no quiso dejarse ninguna característica de la definición y continuó con ella. "La policía actúa con amplios poderes y a menudo lo hace fuera de los límites del Estado de derecho. La vigilancia masiva, la censura y la represión de la disidencia para mantener el control social". A ojos de Ayuso "esto está ocurriendo en España", a pesar de "que haya quien no pueda o no quiera verlo". Incluso, llegó a matizar que "muchos", entre los que se incluye, han "avisado" de esta cuestión.