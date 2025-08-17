Barcelona rinde homenaje a las víctimas de los atentados terroristas del 17A en el octavo aniversario

Los detalles Al acto han asistido unas 100 víctimas y familiares, y por detrás se han situado representantes institucionales, como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Barcelona ha conmemorado este domingo el octavo aniversario de los atentados terroristas del 17A en La Rambla de Barcelona y en Cambrils (Tarragona) con un acto de recuerdo en el Pla de l'Os de La Rambla, lugar de los hechos en Barcelona, con un minuto de silencio y después una ofrenda floral de víctimas, familiares, políticos, cuerpos de seguridad y entidades, con la música de fondo del 'Cant dels Ocells' al violonchelo.

Al acto han asistido unas 100 víctimas y familiares, y por detrás se han situado representantes institucionales, como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente del Parlament, Josep Rull; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, y la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon.

Además, también han asistido dirigentes políticos, como los tenientes de alcalde de Barcelona Laia Bonet, Albert Batlle y Jordi Valls, y representantes de partidos, como Ferran Pedret (PSC), Jordi Turull (Junts), Ester Capella (ERC), David Cid (Comuns), Sílvia Orriols (AC), Dani Sirera (PP) y Gonzalo de Oro (Vox), entre otros.

Concentración paralela

Detrás del recinto vallado que se ha instalado en La Rambla para el homenaje, se ha organizado una concentración silenciosa de unas 100 personas en la que se han podido ver banderas 'esteladas' y pancartas de 'Estat espanyol assassí'. La concentración se ha disuelto por sí sola poco después de acabar el acto, que ha sido breve y no ha contado con discursos.

El doble atentado de Barcelona y Cambrils del 17 y 18 de agosto de 2017 dejó 16 muertos y más de un centenar de heridos.