El periodista de 'El Mundo' Juanma Lamet analiza en el este vídeo de Al Rojo Vivo el plantón de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez y la actitud de Alberto Núñez Feijóo, que hace un mes dijo que era un error no acudir a la ronda de presidentes autonómicos con Sánchez en Moncloa. "Feijóo debe explicarnos si mantiene lo que me dijo en septiembre de que era un error no ir a Moncloa a reunirse", insiste el periodista, que afirma que "fuentes de su entorno" le dicen que "sí que lo mantiene porque sigue pensando que la institucionalidad está por encima de las cuentas personales"-

Entonces, "si es así, ¿por qué ha asumido el relato de Ayuso sin más matices?", pregunta Lamet, que critica que el líder del PP "ha dado muy pocas explicaciones, por no decir ninguna" y que "no es suficiente". "Cuando un presidente de un partido como el PP dice que es un error no ir está dando una directriz", destaca Juanma Lamet, que explica que "está diciendo que hay que ir a reunirse con Sánchez más allá de que no guste". "El ruido de los insultos no puede estar por encima de los intereses de los ciudadanos", resalta el periodista, que afirma que "eso es lo que siempre ha defendido Feijóo": "No lo puede abandonar ahora, por eso tiene que dar una explicación".

Por otro lado, Lamet explica cómo están asumiendo el resto de presidentes autonómicos del PP el plantón de Ayuso a Sánchez cuando ellos sí van. "A mí lo que me parece menos comprensible de todo es la crítica velada que le está haciendo a sus compañeros Ayuso", afirma Lamet, que destaca que la presidenta de la Comunidad de Madrid "está diciendo que ir a Moncloa es aceptar una situación anormal e indefendible". "Eso es lo que han hecho sus compañeros, ir allí y representar a sus territorios", afirma el periodista, que destaca que "esa crítica merece una rectificación de Ayuso".

"He contactado con muchos barones y todos cierran filas ahora con Ayuso y nadie quiere oponerse a la presidenta madrileña ahora porque si lo hicieran estarían lanzando un mensaje funesto sobre el liderazgo de Feijóo", destaca Lamet. "Hay que recordar que hace un mes todos los demás barones decidieron no secundar a Ayuso cuando les pidió que no fueran a Moncloa y uno tras otro le dijeron que no, que no seguían su estela", recuerda Lamet, que destaca que "todos cierran filas porque está en juego el liderazgo de Feijóo".