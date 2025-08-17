El PP critica que el Gobierno "llega tarde" en la lucha contra los incendios: "Deja que los problemas maceren y luego busca culpables"

¿Qué están diciendo? "Luego vendrá con la frase de siempre, de que si necesitan algo, que lo pidan", ha expresado Ayuso en referencia a Sánchez, mientras que Feijóo ha pedido más medios para sofocar los fuegos.

La primera visita de Pedro Sánchez a las zonas afectadas por los incendios forestales se produce una semana después del inicio de la ola de fuegos, algo que no sorprende nada en el PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este domingo que el Gobierno de España deja que "los problemas maceren y después busca culpables", que es lo que Pedro Sánchez ha hecho en "otras ocasiones", "dejar que todo se queme, o se hunda".

"Luego vendrá con la frase de siempre, de si necesitan algo que lo pidan", ha reprochado la presidenta madrileña durante el balance de las intervenciones realizadas en el marco de la campaña INFOMA 2025, en la que ha apuntado que en la Comunidad de Madrid "tres de cada cuatro incendios quedan en conato".

En la misma línea, Ayuso ha asegurado, ante los incendios que se expanden por toda España, que el Gobierno estatal "siempre actúa de la misma manera: paralizado". "Es como actúan en todo momento; falta rigor, humanidad y antelación", ha criticado la presidenta madrileña, quien ha apoyado las peticiones de más medios contra los incendios de sus homólogos en Galicia, Castilla y León, y Extremadura.

La presidenta madrileña ha insistido en que "hacía falta que se actuara no ahora, sino hace una o dos semanas", ante "la semana más negra de incendios que se recuerda" en España. "La Unidad Militar de Emergencias (UME), que está realizando un trabajo excepcional en dotación, es cuatro veces inferior a la que tiene la propia Comunidad de Madrid. No llegan a todo el territorio nacional y, por tanto, no hay que esperar a que todo se haya quemado para poner todos los medios a disposición", ha remarcado.

Feijóo critica que el Ejecutivo "llega tarde siempre"

En la misma línea, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado la actuación del Gobierno que, según ha dicho, "llega tarde siempre". Así, ha pedido al presidente del Gobierno que "no deje pasar más tiempo" y que "lleguen los medios ya" para sofocar los incendios. Así se ha pronunciado el líder de la oposición en su perfil de X, donde ha señalado que "hace días" su partido ya pidió "activar el Mecanismo europeo de Protección Civil para más recursos aéreos, y el despliegue de efectivos y maquinaria del Ejército".

Guardiola: "El Gobierno no tiene medios"

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha lamentado que la petición formal de la Junta de Extremadura al Gobierno de España para que envíe medios del Ejército y del Mecanismo Europeo de Protección Civil no haya sido atendida hasta el momento. Según la presidenta extremeña, el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, presente también en el Cecopi este domingo, ha dicho que el Ejecutivo central "no tiene capacidad para ello".

Así, Guardiola ha insistido en que la región necesita medios y personal del Ejército de Tierra para poder luchar contra los incendios forestales, especialmente el de Jarilla (Cáceres), que lleva más de seis días en activo y está "completamente desbocado" en su flanco norte.

Además, la líder de la Junta de Extremadura ha criticado que la reunión este sábado del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la evolución de los incendios, no contara con la presencia de las comunidades autónomas para conocer de "primera mano" lo que está ocurriendo.

En el PP, también han pedido este domingo activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil para recibir más recursos aéreos.