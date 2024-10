Plantón de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al presidente del Gobierno. La 'popular' ha anunciado que no acudirá a la reunión bilateral en el jefe del Ejecutivo prevista para este viernes 25 de octubre. Ayuso eleva la tensión y acusa a Sánchez de difamarla y de celebrar las reuniones bilaterales en La Moncloa tras romper la "Hacienda común de todos los españoles".

En un comunicado, su equipo explica las razones para "declinar" acudir a reunirse con el presidente del Gobierno. En el mismo señalan que el Gabinete del presidente del Gobierno se puso en contacto con el Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid el pasado viernes 18 de octubre, convocándole a una visita a La Moncloa el próximo viernes 25 de octubre. Y esgrimen dos motivos para declinar esa convocatoria.

En primer lugar, porque "se celebra en el marco de una ronda de reuniones posteriores a la negociación de la ruptura de la Hacienda común de todos los españoles con los socios independentistas del Gobierno. Un pacto que va a ser letal para el Estado de Derecho, la unidad de España y la solidaridad entre regiones. Por tanto, no puede darse por válida esta decisión a hechos consumados que nunca se ha consultado ni con los presidentes autonómicos ni con el pueblo español en programa electoral alguno. No se puede normalizar lo que no lo es. Desde las pasadas Elecciones Generales se están tomando una serie de decisiones destructivas cuyos efectos negativos tardarán mucho en revertirse".

En segundo lugar, acusa al presidente y a su Ejecutivo de difamarla. "Menos de 24 horas antes de la convocatoria de La Moncloa, el presidente del Gobierno difamó a la presidenta en viaje oficial a Bruselas, con unas gravísimas acusaciones que iban en la misma línea que su intervención, el día anterior, en el Congreso de los Diputados. Los ministros han recibido la orden de repetirlas durante las últimas horas, en una campaña inaceptable e impropia de un Gobierno contra una administración inferior. Esta situación tampoco se había vivido nunca. El deterioro institucional al que se está sometiendo a España no puede pasarse por alto. Por todo esto la presidenta ha decidido no cancelar su agenda este viernes y continuar con el evento que desde hace semanas tenía convocado en Porriño, Galicia, con varias instituciones más".

Un capítulo nuevo en la guerra abierta entre el presidente Sánchez y la presidenta autonómica. La semana pasada Ayuso utilizaba palabras gruesas dirigidas al presidente y al Ejecutivo. "Mafioso", "caraduras" y "estalinistas" decía la 'popular', a lo que el presidente respondía desde Bruselas pidiendo su dimisión por los movimientos de su pareja, que es, según Sánchez, "un delincuente confeso" que "ha defraudado a Hacienda".

Un intercambio dialéctico que daba su pistoletazo de salida con la querella del Partido Popular contra el PSOE por supuesta financiación ilegal y que llegaba a su cúlmen con la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos de la que le acusa el novio de la presidenta madrileña. Un cúmulo de circunstancias que desembocaba en el inicio de una batalla donde la primera en atacar, como era de esperar, fue Ayuso.

Ni unas horas tardaba la presidenta de la Comunidad de Madrid en cargar contra el PSOE por la imputación del fiscal general. Durante el pleno de la Asamblea de Madrid del jueves, Ayuso tildaba al Ejecutivo de Sánchez de "mafioso" e integrado por "caraduras" y "estalinistas". "Si tenemos que hablar de corrupción de la A a la Z, no vamos a empezar por (José Luis) Ábalos y vamos a acabar por (José Luis Rodríguez) Zapatero, vamos a hablar de la B... de Berni, de Barrabés y de Begoña, la mujer del presidente del Gobierno, imputada y que está en todas las salsas. Otra que va pa'lante", expresaba en su intervención.

Y no se quedaba en la mera enumeración, sino que ponía nombre y apellidos al responsable número uno de la acusación del fiscal general: Pedro Sánchez. "García Ortiz está imputado por obedecer a las obsesiones del presidente del Gobierno". Ayuso criticaba que "todos los poderes del Estado" hayan actuado "contra un ciudadano particular, al que ya han vulnerado su derecho a la defensa y al que ya han condenado política y mediáticamente con un escarnio desde hace un año".

La intervención de Ayuso transcendía más allá de la Asamblea de Madrid llegando a oídos del presidente, el cual le contestaba en rueda de prensa desde Bruselas. Era claro y conciso, pidiendo su dimisión. "En términos políticos, tenemos que preguntarnos como sociedad cuándo el Partido Popular va a pedir explicaciones y exigir responsabilidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es pareja de un delincuente confeso, quien ha defraudado a Hacienda y se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia", criticaba Sánchez.

Unas palabras que acababan con una petición del 'socialista' a Feijóo exigiendo que tomaran cartas en el asunto y que cesaran a la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Nadie dentro del PP ha asumido ninguna responsabilidad política ni nadie se la ha exigido", concluyo.

