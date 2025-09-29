Carlos Segovia analiza al informe de Hacienda sobre los contratos de Barrabés: "Es un bochorno de dimensión internacional"

El periodista ha dejado claro en Al Rojo Vivo que el contenido de este informe es "muy serio" porque está diciendo que hay "fraude de ley" en una adjudicación en la que hay "fondos europeos implicados".

Carlos Segovia ha reaccionado al informe que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha enviado al juez Juan Carlos Peinado,, en el que exponen que los contratos adjudicados por la empresa pública Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés podrían haber incurrido en "fraude de ley".

El periodista ha indicado que este documento lo han redactado los técnicos que "mejor pueden medir" si se ha hecho bien una contratación pública en España. "Actúan en ayuda de la Fiscalía europea, entiendo que con independencia del Ministerio", ha señalado, dejando claro que lo que detallan es "muy serio".

"Es un bochorno de dimensión internacional porque están implicados fondos europeos", ha destacado en Al Rojo Vivo, explicando que lo que están diciendo es que hay "fraude de ley" en una adjudicación en la que están implicados estos fondos.

De esta forma, ha confesado que cree que esto tendrá "mucho recorrido" porque la Fiscalía europea "no puede mirar para otro lado".

