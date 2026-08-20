Moncloa pide una paciencia que a Ceuta se le acaba: críticas de lentitud mientras nadie aclara si Vivas sabía del traslado de 500 niñas a la Península

Los detalles La jornada nos ha dejado dos imágenes en relación con la crisis migratoria en Ceuta. La primera es la del desalojo de la playa de El Trampolín. La segunda, la de los dos nuevos asentamientos que, por fin, darán techo a estos migrantes.

Durante 21 días, más de 1.500 migrantes han vivido en las playas de Ceuta antes de ser realojados en espacios habilitados por el Gobierno, buscando calmar la situación. Sin embargo, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, considera que esta medida no resuelve el problema, ya que su prioridad es que los ceutíes recuperen la normalidad tras la entrada masiva de migrantes. En un ambiente de tensión política entre el Gobierno central y el de Ceuta, se han habilitado dos nuevos asentamientos para los migrantes. Además, las diferencias entre ambos gobiernos se extienden al traslado de 500 niñas menores a la Península, generando más conflicto. Mientras tanto, el PP insiste en evitar un "efecto llamada" a la migración ilegal.

Hasta 21 días han tenido que pasar para que los más de 1.500 migrantes, que malvivían en las playas de Ceuta, hayan sido realojados en los espacios habilitados por el Gobierno. Un realojo que pretende calmar los ánimos y apaciguar el agotamiento de los ceutíes, pero que para el PP y para el presidente de la ciudad autónoma no soluciona nada. Porque Vivas parece tener muy claro el objetivo prioritario: que los españoles ceutíes recuperen la normalidad.

En este ambiente de choque político entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Ceuta, la jornada de este jueves nos ha dejado dos imágenes en relación con la crisis migratoria en Ceuta. La primera es la del desalojo de la playa de El Trampolín. La segunda, la de los dos nuevos asentamientos que, por fin, darán techo a estos migrantes.

El traslado a estas dos zonas temporales de acogida se ha hecho sin ningún tipo de incidente y de forma totalmente voluntaria. Y, sin embargo, para el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, esta reubicación no soluciona nada.

Vivas y su recuperar "la normalidad"

Es más, ha mostrado su temor por que se acabe desviando la atención de lo que, para él, es lo verdaderamente urgente. Porque Vivas solo piensa en que los ceutíes puedan recuperar la normalidad. Sus vidas tal y como eran antes de la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma entre el pasado 30 y 31 de julio. "Los ceutíes también tienen derechos", ha dicho.

El popular no ha dudado en pedir que se emplee el mismo esfuerzo en volver Ceuta a "la normalidad" que en ayudar a los migrantes que, recordemos, viven en las calles y duermen sobre cartones.

"Todo el interés que se ponga en tratar de atender estas cuestiones de emergencia humanitaria, nos gustaría que también se pusiera y no se está poniendo en que Ceuta vuelva a la normalidad", ha asegurado Vivas. "No quiero que aquí, de ninguna manera, nadie distraiga el foco de atención".

Casi tres semanas de convivencia en Ceuta: los vecinos empatizan con el drama que viven los migrantes aunque denuncian agotamiento

Trasladar a 500 niñas menores a la Península

Mientras tanto, desde el Gobierno siguen pidiendo tiempo. También paciencia; aunque saben que a los ceutíes les queda ya poca. Lo mismo pasa con Vivas.

Según ha explicado Moncloa, todavía hay muchos expedientes por tramitar para cumplir con la legislación española. Un argumento que tampoco ha comprado el presidente popular, que cree que, de seguir este ritmo en el que "se están tramitando entre los 25 y los 30 expedientes al día", las devoluciones se van a demorar un año.

"Sabe perfectamente que es fundamental el haber activado estos dispositivos, insisto, temporales de atención humanitaria para acelerar la confección de los expedientes", le ha contestado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz este jueves. Además, ha aprovechado para recordarle al PP: "Esa es nuestra legislación en materia de extranjería".

Y hay más en este choque político. Porque las diferencias entre Vivas y el Ejecutivo de Sánchez también alcanzan al traslado de 500 niñas menores desde Ceuta a la Península. Uno dice que no lo sabía y los otros que se le había informado perfectamente.Es decir, mientras que Vivas denuncia que "el secretario de Estado no ha pedido ningún mecanismo de traslado a la Península de estas personas, de estas niñas, y por tanto no podemos decir que no, porque no se nos ha planteado"; el Gobierno tiene otra versión.

Menores en el espacio habilitado por la Asociación de Vecinos de Sidi Embarel, un campo de fútbol en la barriada de La Reina, en Ceuta.

Mantiene que el Gobierno de Ceuta conoce el plan. "Estamos trabajándolo con su Unidad de Infancia, hemos hablado con ellos, hemos propuesto que la tutela la sigan manteniendo el área de menores de la ciudad", ha sentenciado Ruben Pérez, el secretario de Estado de JNuventud e Infancia.

El PP insiste en el efecto llamada: "Hay que echarlos a todos"

Este jueves ha estado en Ceuta el presidente de Andalucía. Un Juanma Moreno más duro de lo habitual, que ha repetido el nuevo mantra entre los dirigentes populares que han pasado por la ciudad autónoma. Moreno ha pronunciado el: "Hay que echarlos a todos", porque si se quedan, solo estaríamos ampliando un "efecto llamada" a la migración ilegal.

El mensaje de Moreno es casi plagiado al de Fernando López Miras. Para el presidente de la Región de Murcia, todos los menores deben volver con sus familias. No piensa en lo que estos niños pueden haber vivido como para echarse al mar.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido